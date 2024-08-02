快訊／喝酒爆衝突！男500m外巷弄遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

▲蔡男遭人砍斷右手掌，痛得躺地、頻頻哀嚎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東市今(2日)清晨6時許傳出一起砍人案，警方初步調查，當時蔡姓男子與另外3名友人在夜店喝酒，但卻因細故發生口角爭執，還一度驚動警方到場，事後蔡男自行離開，未料竟在500公尺外的巷弄內遭另名男子砍傷、右手掌整個被砍斷，救護人員到場後緊急包紮，並送往醫院縫合。目前警方已經掌握兇嫌身分，正進一步緝凶中。

警方調查，蔡男凌晨時分與另外3名友人前往台東市區一處夜店喝酒作樂，但黃湯下肚後，一行好友卻發生口角爭執，3人聯手一度與蔡男發生推擠拉扯；警方獲報後趕到現場，但3人卻絲毫不懼，一度當著員警的面毆打蔡男，事後遭警方迅速隔開並勸離。

未料事隔僅約半小時，蔡男離開夜店後，竟在500公尺外的巷弄內離奇遭另外一名男子砍傷，右手掌整個被砍斷、鮮血直流，痛得頻頻哀嚎；附近商家聞聲後嚇得連忙報案。救護人員趕抵現場後，立即針對蔡男手腕傷口緊急包紮，並連帶斷掌一同送往醫院嘗試縫合。

蔡男初步供稱，自己是遭人押到巷子後，右手才被砍斷。警方掌握，行兇的男子並非是先前與蔡男在夜店飲酒發生衝突的3人，而是另有其人，目前已經掌握身分，正進一步追緝中，詳細案情為何，仍尚待釐清。