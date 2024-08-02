到家裡幫按摩！73歲老翁稱「進行巫術儀式」　性侵婚外情女友之女

▲新加坡一名老翁涉嫌對婚外情女友的未成年女兒施以性侵。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡一名73歲老翁被控在64歲女友的指示下，對其未成年女兒進行所謂的「巫術」儀式，還涉嫌在過程中對少女施以性侵和猥褻行為。

據亞洲新聞台報導，這名老翁與其女友是婚外情關係，而在寺廟內經營診所的老翁，經常會到女友家去幫她們按摩。檢察官指出，在受害女子10至16歲時，老翁在女友的同意下，對其未成年的女兒施以性侵。

現年23歲的女兒在法庭上還原當時的情況，表示老翁每次到她們家時，會先詢問她身體是否疼痛，然後在進行按摩時性侵她。儘管女兒表示反抗，但她的母親卻要她保持沉默、服從老翁，而且老翁與女友還在女兒就讀小學4年級時向她展示色情內容。

女兒的男友在作證時透露，女兒曾告訴他老翁不止一次向女兒索吻，卻遭女兒咬到舌頭流血，但這些指控卻全遭被告否認。老翁笑著表示，「我這麼高，她怎麼可能咬我」，還針對女兒聲稱在洗澡時被性侵一事反駁，浴室並無空間進行性行為，堅持自己只是在為女兒洗澡而已。

目前，老翁與女友正在法庭接受審判。男子面臨15項指控，包括性侵和非禮未成年人，以及向未成年人展示淫穢物品等罪名。其女友則被指控13項罪名，包括共謀性侵等。被告可被判入獄8年至20年。由於他已超過50歲，因此不能被處以鞭刑。對青少年進行性剝削的最高刑罰則是長達5年監禁、高達1萬元罰款，或兩者兼施。

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