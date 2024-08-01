買再睡5分鐘1品項「像絞碎豆腐渣」！團隊親回網讚：處理100分

▲再睡5分鐘是滴妹的副業。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日手搖飲品牌「十盛」鬧出風波，被批公關處理做得很差。就有網友則是到網紅滴妹手搖飲「再睡5分鐘」買飲料，在網上指出飲品詭異難喝，狀態也很奇怪，引發議論。貼文PO出後，「再睡5分鐘」團隊現身留言，不少人看了直讚，「處理態度好太多了」、「處理100分」，掀起討論。

有網友在Threads表示，他到再睡5分鐘買了某品項，可是口感超詭異，不僅沒有該有的芒果、椰奶味，整杯甜到像在喝糖漿，吸起來的飲料還會分離，甚至有黃色結塊物浮在上面，「封膜打開看起來真的蠻噁的，像絞碎的豆腐渣。」原PO致電反映，店家則表示是正常的。

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照片瞬間引發議論，「還以為是蒸蛋」、「沒看過飲料這個樣子的」、「那是鹹豆漿吧」、「請問這家鹹豆漿在哪裡？」「這個鹹豆漿是新品嗎」、「長得很像把茶碗蒸搗碎…超噁」、「原來他們有賣小米粥…」

值得注意的是，過了約1天左右，「再睡5分鐘」團隊就在貼文下方留言致歉，還給出詳細說明，發現是某種材料會受到溫度影響，「在研發過程中，我們著重於飲品風味的確認，但卻疏漏了靜置時間、室外溫度對品項外觀與質地可能產生的影響，我們將立即優化研發流程，避免類似狀況再次發生。」

為此，「再睡5分鐘」指出，已經全面下架該品項，承諾在調整配方、進行更全面性的測試後再重新上架。團隊也向原PO表示，「若您願意，歡迎隨時與客服聯繫，我們將為您提供後續服務。」看到留言後，不少網友忍不住比讚，「這個公關處理做得不錯」、「比起十某，處理態度好太多了」、「再睡的處理100分。」