決鬥吧！遊戲王最帥卡牌「青眼白龍」化身造型悠遊卡　嗶卡感應眼睛會發光

▲遊戲王青眼白龍發光造型悠遊卡。（圖／Pinkoi提供）

記者洪菱鞠／台北報導

經典動畫《遊戲王》是許多人的童年回憶，作品推出至今人氣不減，模型公仔、卡牌週邊吸引眾多粉絲購買，而現在夢幻收藏又多一項，最帥的王牌怪獸「青眼白龍」化身發光造型悠遊卡，感應時雙眼會發藍光，搭車、買東西都能召喚它，享受當決鬥者的樂趣。另外，熱門遊戲《Monster Hunter Stories》魔物獵人物語也發行兩款悠遊卡，讓玩家珍藏遊戲的冒險回憶。

在《遊戲王》中，海馬瀨人的代表性卡牌「青眼白龍」，不僅有強大攻擊力和冷酷外型，更憑藉「毀滅的噴射白光」技能，被公認為最強卡牌之一，在粉絲心中有著無可替代的地位。為紀念動畫推出25週年，「青眼白龍」首度化身發光立體造型悠遊卡，除了再現青眼白龍的威風凜凜，還加入了未來科技感，讓經典角色煥發新生。

為展現青眼白龍的經典形象，悠遊卡以冷銀白色鱗片設計打造頭部造型之外，雙眼還會散發如刀鋒般銳利的藍色光芒，猶如青眼白龍本身無懈可擊與至高無上的尊榮，每次感應都彷彿發動卡片的力量與榮耀。粉絲想收藏這款25周紀念品，可以把握預購時間，即日起至8月25日在網購平台Pinkoi限時開賣，預計於2025年4月1日至6月30日起依照訂單順序出貨。

另外，《Monster Hunter Stories》魔物獵人物語遊戲於今年六月全球上市後，悠遊卡公司與日本遊戲廠CAPCOM獨家發行兩款悠遊卡，一款「珍藏卡面」以遊戲主視覺作為設計，閃卡特殊印製，增加卡面設計層次感，突顯主角獵人騎乘火龍，翱翔天空的壯闊氛圍。另一款則是熱愛冒險的可愛角色「納比路」，圓圓頭型、尖尖立耳，以及一雙炯炯有神的大眼睛，搭配最愛吃的食物甜甜圈與鑰匙圈掛鉤，變成可愛又實用的週邊，預購首批將於9/18依結帳順序陸續發貨。