「0元養寵」成陸寵物業「新藍海」　寵糧月付打底邁向美容看病服務

▲大陸寵物業者以「免費領養」和「寵糧月付」打造行業獲利新模式。（圖／翻攝電商在線，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分購物中心或百貨商場內在暑假期間陸續出現「0元養寵」的攤位，標榜著民眾只需簽約半年至兩年的「寵糧月付」協議，就能免費領養一隻健康的貓咪，包括布偶貓、緬因貓等受人喜歡的品種皆有。這正是大陸寵物業因應市場競爭出現的新商模，將寵物店和寵糧業者高效整合，實現利潤多方共贏的效果。

《電商在線》報導，你免費送貓，我收費賣糧，你幫我銷售產品，我讓你賺差價實現長效收益。「免費領養+寵糧月付」的商業模式應運而生。

在重慶一帶實行「免費領養+寵糧月付」的董先生透露，我們與當地寵物用品代理商合作，拿到遠低於品牌官方的價格，再以合理價賣給領貓的人，「我們賺的是供應鏈的差價，不是寵物領養的直接收入。」

此外，董先生還採用無囤貨的銷售模式，他表示，「當顧客下單寵物用品時，訂單信息會直接傳遞給我們的供應商，由他們直接發貨給顧客，大大減輕我們的庫存壓力。」

董先生強調，自2019年至今，他運營的多家店鋪已累計送出超過6000隻寵物，合約採取了靈活的月付方式，每月支付金額在198元至598元（人民幣，下同）不等，且合約期限也根據顧客的具體需求設定，最短為一年，最長可達兩年，正在執行的寵物合約數量超過1700份。

根據《寵物行業藍皮書：2023中國寵物行業發展報告》數據顯示，中國2023年犬貓數量已有1.9億隻，預計至2028年，犬貓數將量增至2.1億隻，其中，貓的數量將隨著養寵偏好的變化預期超過1.1億隻，同時，寵物食品的需求市場規模也在2023年增至全球第三。

在「免費領養+寵糧月付」的新商模逐漸推行之際，也有行業先行的「幺社領貓館」透過自營品牌的貓糧和貓砂產品，進一步減少成本和擴大利潤。放眼未來，「幺社領貓館」還在其小程序中內嵌了合作寵物醫院，拓展資源整合的邊界，擴大為「鏟屎官」服務的機會和自身的利潤。

從「幺社領貓館」的經營方向可以發現，「寵糧月付」的經營模式未來還可發展成讓飼主從領養貓咪開始，寵物店成為提供貓咪全方位生活的「服務供應商」，從貓咪的日常「吃喝拉撒」用品，到看病、洗澡、美容等服務，甚至是飼主所需的臨時寄養需求，都將交由寵物店一手包辦。