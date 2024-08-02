台股崩跌千點！一堆路人「滑手機狂嘆氣」　網炸鍋：貸一波Allin

▲台股大跌，原PO驚見路上民眾狂嘆氣。（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

台股今（2日）崩跌1004點，是史上最大跌點！而一名網友驚呼，不管是搭車或是去咖啡廳，發現很多人滑著手機，還一臉垂頭喪氣；甚至還有網友直呼「「別人恐懼，我貪婪，這一波跌1000點...財富自由就靠這波了」、「準備貸一波，歐印！」

一名網友在PTT表示，今天搭乘大眾運輸工具，或是走進咖啡廳裡，他發現「很多人手機畫面都是看盤軟體」，臉上表情都十分鬱卒，「有的還邊看邊搖頭嘆氣，不然就是整個人兩眼無神看著畫面。」

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無獨有偶，另一名網友也發文稱，「別人恐懼，我貪婪，這一波跌1000點，大家應該都恐懼壞了吧，是不是該進場或加碼了？聽巴菲特的話一定沒錯吧，財富自由就靠這波了。」

底下網友炸鍋回應，「每個人都是臉帽綠光，嚇死人了」、「半年線破了再說」、「盯緊了準備炒底啊」、「大跌就別看了」、「止跌訊號還沒出來」、「跌到萬8就信貸質押全部灌進去」、「準備貸一波，歐印」、「我禮拜一就打算來去房貸增貸了」、「最新的韭菜招募會場是這邊嗎」。

台股今（2日）再現黑色星期五，終場雪崩式重挫1004點，寫下史上最大收盤跌點，而護國神山台積電（2330）終場下跌57元，以903元作收，市值也降至23.5兆，等於單日市值蒸發1.47兆元。