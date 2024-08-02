北市國小師涉創意私房案　顏若芳爆：有18校未落實反針孔偵測義務

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

「創意私房」案件日前結案，檢警共逮捕116名涉案人士，其中一名陳姓男子在台北市某國小任教，涉案地點遍及校園廁所與補習班，該名教師已被收押禁見。台北市議員顏若芳指出，台北市2012年就訂定《台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法》，要求公共場所（包含學校）每月實施反針孔偵測，但卻有18所學校未善盡反針孔偵測義務，甚至還有偵測次數連年掛0的情形。

顏若芳表示，近期警政署刑事處大規模偵查「創意私房」，結果發現全台有逾百民眾涉嫌購買未成年性影像，甚至有偷拍情事，其中，就包含台北市某校的代理教師。該代理教師不僅購買性影像，更涉嫌偷拍校內女學生，誇張至極。

顏若芳說，雖然北市府教育局在第一時間將該師停職並祭出大規模偵測手段，但其實，台北市早自2012年就訂定《台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法》，要求公共場所（包含學校）每月實施反針孔偵測。

「這些規定卻形同虛設。」顏若芳說，經辦公室調查，就發現台北市有18所學校未善盡反針孔偵測義務，甚至還有偵測次數連年掛0的情形。不只如此，各單位所使用的偵測紀錄並更沒有統一、雜亂無章。

顏若芳指出，北市現行公共場所偵測頻率的規定，是每月偵測至少一次，但其實韓國首爾市政府早在2017年就成立了「間諜攝影偵查小組」，並以一週三次的頻率來偵測針孔攝影機，現在雖然頻率下降到每週一次，但都比我們還頻繁，應有值得借鏡、參考之處。

顏若芳說，她已經提出書面質詢，要求市府各單位針對所轄場所全面稽查，未來更要確保相關單位落實偵測規範，同時，檢討相關管理辦法，研議提高偵測頻率、以公家單位帶頭做起的可能性，以維護市民、學子安全。