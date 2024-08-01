噁男躲台積電女廁偷窺！上訴辯：我是跨性別者　法官也不信

記者林東良／台南報導

一名盧姓男子被控於2023月6月間，侵入台南台積電18廠女廁，透過手機偷窺女子如廁畫面，被人發現查獲，一審被依妨害秘密罪等判刑6月，他不服提起上訴，辯稱自己是「跨性別者」，待在女廁是要化妝，並無不法犯意，二審法官不信他的說詞，並查出他在新左營車站女廁曾以同手法犯案被判刑確定，駁回上訴，全案定讞。

▲盧姓男子躲在台積電18廠女廁內，以手機偷窺女子如廁被逮捕，辯稱自己是「跨性別者」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南高分院法官洪榮家指出，本案被告涉犯妨害秘密犯意，他在2023年6月9日晚上6時21分許，進入台積電18廠2樓大廳的女側，該女側有兩間廁所的，被告就先將手提包放置在地上隔間牆板下方的縫隙處，拉開了拉鍊手提包內斜放手機，手機螢幕朝上，利用黑色手機的螢幕，窺看隔壁間女廁的狀況，然後再用1支手機靠近隔間甲板的下方縫隙處，以黑色螢幕的黑屏當作鏡子，窺視在隔間女廁如廁的非公開活動。

一審時，盧辯稱自己打算進行變性手術，想知道手術後的情形，法官不採信他的說法，依妨害秘密罪判他有期徒刑六月；全案上訴二審後，盧改口辯稱自己是「跨性別者」，原先要在男廁化妝，因為男廁有人，怕用異樣的眼光看他，所以他才到女廁上廁所及化妝，沒有看隔壁間女廁做任何的事情。

二審法官根據被告的供述，還有被害人的證詞，還有相關證據，認定盧以手機窺視隔壁間女子如廁，被告是男性，在女性廁所化妝，難道不會怕別人也會有異樣眼光嗎？而且盧在廁所裡待了超過1個小時，顯然是埋伏在廁所裡面，欲窺看隔壁間女側如廁的狀況，且盧於2022年間，在新左營車站2樓的北側女廁隔間，以相同的手法拍攝女廁的非公開活動，被橋頭地方法院2023年判決徒刑確定，被告兩次的犯罪手法是如出一轍，有顯著的相似性，可以佐證被告有為本案犯行，駁回被告上訴，維持有期徒刑六個月，全案定讞。