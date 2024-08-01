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社會 社會焦點 保障人權

台灣「偷拍七匹狼」名單曝光！　公廁、咖啡廳都下手

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」與TG通訊軟體「SCP」、「OAT」社群案，總計有447名被告被送辦，檢警更抓出偷拍「七匹狼」，這7位惡狼的名稱也被曝光。

檢警追查時發現，涉案中有有小學老師跟補習班負責人，他們兩位都長期在公廁裝針孔偷拍，也有男子在咖啡廳、餐館偷拍女性、兒少群底。

另外，「SCP」、「OAT」偷拍群組還有偷拍七匹狼，他們分別為「阿銀」、「倪霸」、「小勃」、 「藝術家」、「KZ」、「女生拍女生」、「青山」，都有多系列偷拍影片。

▲嫌犯使用的偷拍設備。

總計本案迄今共執行4波行動，搜索454處，傳訊、拘提共449人，其中涉及處理「創意私房」不法金流之被告張姓犯嫌、「SCP」群組衍生之「OAT」群組管理員黃姓犯嫌、偷拍影片製造者廖姓犯嫌、被告陳姓男子等4人，經檢察官訊後，認其等涉犯組織犯罪防制條例、兒童及少年性剝削防制條例、洗錢防制法之以組織意圖營利非法使兒童及少年拍攝、製造性影像並散布、播送該性影像及洗錢等罪嫌重大，有羈押之原因及必要，爰向法院聲請羈押獲准；其餘涉嫌販賣、持有兒少性影像之楊姓犯嫌等16人則分別以2萬至30萬元交保候傳，其餘被告429人則均候訊偵辦中。

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