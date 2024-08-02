遭陳揮文罵雙面人　王鴻薇還原對話：陳大媒體人的噁心標準是什麼？

▲立委王鴻薇。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

媒體人陳揮文近日爆料國民黨立委王鴻薇、台北市議員李明賢日前上節目時替因涉貪被判刑停職的新竹市長高虹安辯護喊冤，殊不知，出了攝影棚後，兩人開始狂罵高虹安，行為相當「雙面人，雙標」。對此，王鴻薇以2點回應指出，陳揮文在他自己的廣播節目談話無中生有、胡亂扭曲，陳大媒體人的噁心標準是什麼？媒體不監督有權力的司法，天天去罵在野黨嗎？

王鴻薇說明，自己是政治人物，又是媒體人出身，通常不願意和媒體人糾纏不清，但這次陳揮文在他自己的廣播節目談話無中生有、胡亂扭曲，很多媒體來詢問她，所以一次說明。

王鴻薇表示，第一，她從來沒有說過高虹安的詐領助理費不該面對司法調查和審判，而是質疑為何司法有兩套標準，對於同樣的詐領助理費，一樣的未認罪，為何就有民進黨籍民代可以判八個月，或者可以繼續當議長。這個不能評論嗎？她有兩套標準嗎？

其次，王鴻薇指出，她和李明賢在下節目後大概不到三十秒的停留和談話，說到她們都不會讓助理出錢做為辦公室的公積金或零用金。李明賢還開玩笑說他上節目的通告費就是他辦公室的零用金來源，她也說她不會要助理出錢當做辦公室的零用金。

王鴻薇還原當時與陳揮文的對話，陳問她「那你在節目怎麼不說」，她回答「我的立場就是質疑司法的公平性和不能雙標」。請問一下，這樣的談話有什麼問題，陳大媒體人的噁心標準是什麼？他是覺得質疑司法的公平就很噁心嗎？媒體不監督有權力的司法，天天去罵在野黨嗎？