行政院：非核家園政策沒有改變　對新能源科技持開放態度

▲發言人陳世凱出席「行政院會後記者會」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰接受日媒專訪時，稱台灣雖計畫於2025年實現非核家園目標，但未來仍然可將核電「列入討論」；且隨著AI、半導體產業需求日益增加，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電。對此，行政院發言人陳世凱強調，「非核家園的國家政策，到目前為止並沒有任何改變」，但對於未來的核能、新的能源科技，都是持開放討論的態度。

陳世凱說，目前非核家園的政策方向是定在法律裡面，也是國家的政策，「所以再次重申，非核家園的國家政策，到目前為止並沒有任何改變」。

「對於未來的核能、新的能源科技，都是持開放討論的態度。」陳世凱強調，到底要不要使用，必須要有全民共識；且除了大家要有共識外，即便有新的核能科技，也是一樣要討論核廢料、安全的問題，「在安全無虞、核廢料又能處理且全民又有共識的狀況下，新的核能的討論，是可以開放態度的」。

針對未來電源開發的部分，陳世凱說，這部分是行政院團隊現在正全力在努力的，會如質如期完成，未來新能源的開發除了民營外，政府也必須要做很多電源的開發，新的能源包含風力、光電、水力，新的地熱能也在努力中。

「必須要說，這是中央政府必須要負起的責任，在開發能源的過程中，地方政府也需要協助中央政府。」陳世凱說，未來在輸電或是電網韌性的部分，還有電源的開發，也希望地方政府協助中央政府、台電一起努力，畢竟用電視所有人民所需要的。