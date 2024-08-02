看球爽到嗨翻！正妹掀衣露「碗公奶」狂晃3秒　外媒驚：太像這女星

▲國外一名女子在觀賞奧運時突然露奶，畫面在網上引起瘋傳。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

巴黎奧運7月31日在進行網球女單8強賽時，觀眾席上突然有一名被外媒認為長相激似珍妮佛・安妮斯頓（Jennifer Aniston）的女子，在轉播中激動露奶，事件傳開後引發廣泛關注。

據《太陽報》報導，事發當天，巴黎奧運正在舉行波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）對陣美國女將柯林斯（Danielle Collins）的女單8強賽。就在眾人正聚精會神地觀賞這場火藥味十足的比賽時，轉播的鏡頭卻意外捕捉到了驚人一幕。

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起初，攝影師是想趁斯威雅蒂和柯林斯暫停期間，拍攝現場觀眾嗨玩「人浪」的畫面，不過當鏡頭轉向看台上一男一女，以及一名男童時，女子居然在微笑向鏡頭揮手後，突然撩起上衣，露出裡面穿著的白色比基尼，相當瘋狂。

女子的行為迅速吸引了觀眾們的注意，並引發熱議。《每日郵報》形容，這名女子長相激似好萊塢女星珍妮佛・安妮斯頓，還在報導中直接以「小珍妮佛・安妮斯頓露奶」下標。

此外，不少網友在社群平台X上抨擊，「這個行為對小孩來說不會太奇怪嗎？」、「搞什麼鬼啊？」也有網友開玩笑表示，「這幅畫面就像是『我們一家在奧運玩得很開心，於是媽媽露了她的奶來慶祝』。」