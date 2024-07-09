鄭文燦律師「20分鐘籌出700萬」　網友洗版4字：不演了？

▲鄭文燦交保步出法院。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內貪汙收賄，桃園地院今天上午重開羈押庭，法院提高交保金至1200萬元，扣掉6日裁定的500萬元交保金，鄭文燦律師短短20分鐘內，火速籌出700萬元，而繳錢的畫面掀起熱論，大票網友洗版開嘲諷，「太便宜了20分鐘解決」、「有錢人連牆壁都是ATM，不用擔心」。

鄭文燦近日深陷「華亞科技園區」的開發弊案，桃園地院6日裁定500萬元交保，不過高等法院8日裁定撤銷並發回更裁，桃園地院今天上午重開羈押庭，並將交保金提高至1200萬元，同時限制住居、出境、出海，也禁止他與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。

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▲鄭文燦律師20分鐘火速籌到700萬辦保。（圖／攝影中心）

稍早，鄭文燦律師也在短短20分鐘內，籌到700萬元，而他從黑色袋子中拿出一疊疊千元錢磚的畫面，更掀起爆量討論。大票鄉民在PTT留言直呼，「早就準備好了啦」、「難怪台灣司法被看沒有，笑死」、「300萬又輸了」、「財力雄厚」、「家裡有礦」、「太便宜了，隨便湊都湊得出來」、「看起來準備的不止700萬，才有辦法這麼快拿出」。

無獨有偶，爆系社團也掀起論戰，不少人直呼有錢真好，「應該有很深入的地方可以挖」、「大阿哥如果這些都拿不出來，是在看不起黨嗎？」「背景強大耶」、「小看阿燦了，這只是小零頭」、「有錢真好」、「賺飽飽，這些可能是零頭」。