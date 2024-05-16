6月初辦喜事！前和美鎮長阮厚爵涉貪　今晚羈押禁見　

▲前和美鎮長阮厚爵涉貪遭聲押禁見。（圖／翻攝自阮厚爵臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署因接獲和美鎮有公務人員涉貪情資，昨(15)日持搜索票實施搜索8處，通知19人到案說明，經訊問完畢後，今天晚上依涉貪污治罪條例，將前鎮長阮厚爵、賴男聲請羈押禁見獲准，時任隨扈姚男10萬元交保，公所2名課員則無保請回，由於阮將於6月2日娶媳婦，如今疑因涉祭祀公業土地案遭羈押，令地方人士大感詫異。

彰化地檢指出，全案經指派朱健福檢察官指揮台中市調查處、彰化縣調查站等單位組成專案小組積極偵辦，經長期蒐證後，昨日時機成熟兵分8處搜索，據悉公所民政課帶回2名課員，及阮厚爵時任鎮長時的姚姓隨扈，等19人進行偵訊。

據悉，該案為阮厚爵時任鎮長任內，與祭祀公業土地分割案有關，而遭到檢舉，經昨天一整天偵訊，檢方認被告阮厚爵、姚、賴、陳、黃等人犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串之虞，均向法院聲請羈押禁見，今(16)日下午，經法院裁定被告阮、賴二人羈押禁見；姚則是10萬元交保並限制住居；陳及黃則無保請回。另謝男則經檢察官諭知10萬元交保，其餘證人則均請回。檢方強調將盡速偵辦，釐清相關案情。

阮於去年披藍營戰袍與綠營陳秀寶角逐立委席次．選情因嗆聲片重挫，意外落馬後，已淡出政壇，兒子也將於6月2日娶媳婦，如今卻因涉案遭羈押禁見，政壇人士震驚低調不願多談。