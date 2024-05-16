　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6月初辦喜事！前和美鎮長阮厚爵涉貪　今晚羈押禁見　

▲前和美鎮長阮厚爵涉貪遭聲押禁見。（圖／翻攝自阮厚爵臉書）

▲前和美鎮長阮厚爵涉貪遭聲押禁見。（圖／翻攝自阮厚爵臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署因接獲和美鎮有公務人員涉貪情資，昨(15)日持搜索票實施搜索8處，通知19人到案說明，經訊問完畢後，今天晚上依涉貪污治罪條例，將前鎮長阮厚爵、賴男聲請羈押禁見獲准，時任隨扈姚男10萬元交保，公所2名課員則無保請回，由於阮將於6月2日娶媳婦，如今疑因涉祭祀公業土地案遭羈押，令地方人士大感詫異。

彰化地檢指出，全案經指派朱健福檢察官指揮台中市調查處、彰化縣調查站等單位組成專案小組積極偵辦，經長期蒐證後，昨日時機成熟兵分8處搜索，據悉公所民政課帶回2名課員，及阮厚爵時任鎮長時的姚姓隨扈，等19人進行偵訊。

據悉，該案為阮厚爵時任鎮長任內，與祭祀公業土地分割案有關，而遭到檢舉，經昨天一整天偵訊，檢方認被告阮厚爵、姚、賴、陳、黃等人犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串之虞，均向法院聲請羈押禁見，今(16)日下午，經法院裁定被告阮、賴二人羈押禁見；姚則是10萬元交保並限制住居；陳及黃則無保請回。另謝男則經檢察官諭知10萬元交保，其餘證人則均請回。檢方強調將盡速偵辦，釐清相關案情。

阮於去年披藍營戰袍與綠營陳秀寶角逐立委席次．選情因嗆聲片重挫，意外落馬後，已淡出政壇，兒子也將於6月2日娶媳婦，如今卻因涉案遭羈押禁見，政壇人士震驚低調不願多談。

ET快訊
今年首颱將惡夢重演？專家曝「艾維尼」生成率高
男生40歲後「不想愛愛、難硬了」　中10大症狀別拖
陳水扁確定特赦無望　陳致中發聲：海外帳戶願全作公益
台文館阿龍抄襲大陸繪師　廠商「8年得標7000萬」每年都得標

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

二寶爸鬥牛遭無情蓋火鍋　惱羞「丟球猛砸臉」害高中生腦震盪

士林地院法官車竟遭人用鐵鍊硬鎖　恐嚇警告意味濃！

陸軍上尉搭機飛澎湖　安檢行李竟搜出「機槍子彈」

婦過馬路遭輾受困！護理師「趴車底打點滴」搶命　2張照感動萬人

法官辦公室幫詐團藏300萬　一張照片超諷刺

6月初辦喜事！前和美鎮長阮厚爵涉貪　今晚羈押禁見　

快訊／新北蘆洲傳槍響！1車撞騎士逃攔查　警開至少3槍圍捕中

女駕駛倒退停車遭「斜插搶位」！警要他們猜拳定輸贏：不然都拖吊

北市小貨車時速37公里撞死87歲翁　駕駛賠不出錢判囚1年半！

外送發霉「整盒蓋白絲」噁翻！新北衛生局開查　又揪1缺失限期改正

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

Toyz入獄前認愛篠崎泫「很完美」　她被狠酸「可以兵變」火大反擊

斯洛伐克總理遇刺中槍　兇嫌連開5槍後被制伏

二寶爸鬥牛遭無情蓋火鍋　惱羞「丟球猛砸臉」害高中生腦震盪

士林地院法官車竟遭人用鐵鍊硬鎖　恐嚇警告意味濃！

陸軍上尉搭機飛澎湖　安檢行李竟搜出「機槍子彈」

婦過馬路遭輾受困！護理師「趴車底打點滴」搶命　2張照感動萬人

法官辦公室幫詐團藏300萬　一張照片超諷刺

6月初辦喜事！前和美鎮長阮厚爵涉貪　今晚羈押禁見　

快訊／新北蘆洲傳槍響！1車撞騎士逃攔查　警開至少3槍圍捕中

女駕駛倒退停車遭「斜插搶位」！警要他們猜拳定輸贏：不然都拖吊

北市小貨車時速37公里撞死87歲翁　駕駛賠不出錢判囚1年半！

外送發霉「整盒蓋白絲」噁翻！新北衛生局開查　又揪1缺失限期改正

二寶爸鬥牛遭無情蓋火鍋　惱羞「丟球猛砸臉」害高中生腦震盪

最正酸菜魚老闆娘曝光！貼身旗袍秀刀工被讚爆：打趴一堆網紅

士林地院法官車竟遭人用鐵鍊硬鎖　恐嚇警告意味濃！

夫赴中出差陌生女接電話：他在睡　公婆回覆超無良！網：蒐證離婚

出道24年...周杰倫罕見「當眾哭了」：哥平常是不隨便流淚的　

亞錦賽失利無緣奧運　李智凱：先沉澱再思考下一步

男嫌「祖傳醃蛋罐」不吉利4千元賤賣　竟是價值9億「元代青花瓷」

台灣水牛成稀有動物「恐走入歷史」　最大飼養戶也不到100頭

藍委輪班看守！今拚國會改革、防綠營案海戰術　朱立倫深夜到場

陳水扁因「內閣總辭」無法特赦？他2點批可笑：蔡英文如何面對扁媽

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

社會熱門新聞

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

即／新北1車撞騎士逃攔查　警開至少3槍圍捕中

白衣女暗夜低頭站路口　IG影片引熱議

高雄恐怖護理之家「男子被活活噎死」

婦過馬路遭輾受困！護理師趴車底打點滴搶命

外送發霉整盒蓋白絲噁翻！新北衛生局開查

北市87歲翁遭時速37公里小貨車撞死　

女駕駛倒退停車遭斜插搶位！警要求猜拳定輸贏

前和美鎮長阮厚爵涉貪　今晚羈押禁見

屏東怪手遭重壓　司機骨折「皮肉被削掉」

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

畫面曝光！高雄男入住護理之家活活噎死

更多熱門

相關新聞

快訊／藍營戰將捲入土地案　阮厚爵羈押禁見

快訊／藍營戰將捲入土地案　阮厚爵羈押禁見

震驚政壇！彰化地檢偵辦一起祭祀公業土地案件，發現前鎮長阮厚爵涉有貪汙重嫌，昨天(15日)早上兵分多路發動搜索，帶回公所2名民政課員及其當時的姚姓隨扈司機等4人，經一天一夜偵訊，今天召開羈押庭，已知課員無保釋回、姚男10萬元交保、另一名賴男則仍在開庭中、至於阮厚爵則聲請羈押禁見，院方裁定准押，檢方稍後也將會發新聞稿說明。

白衣女暗夜低頭站路口　IG影片引熱議

白衣女暗夜低頭站路口　IG影片引熱議

代價1.1億！彰化3電鍍廠偷排廢水15年下場慘

代價1.1億！彰化3電鍍廠偷排廢水15年下場慘

瘋傳百果山溜滑梯又要拆！參管處火速闢謠

瘋傳百果山溜滑梯又要拆！參管處火速闢謠

快訊／包庇賭色15年！北市惡警50萬交保

快訊／包庇賭色15年！北市惡警50萬交保

關鍵字：

彰化公務人員貪污阮厚爵彰檢

讀者迴響

熱門新聞

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

CEO網美疑遭AI換臉外流片　她蒐證全喊告

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

即／新北1車撞騎士逃攔查　警開至少3槍圍捕中

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

台積電全出清！他笑曝對帳單「準備買房了」

白衣女暗夜低頭站路口　IG影片引熱議

高雄恐怖護理之家「男子被活活噎死」

李智凱亞錦賽全能落馬無緣奧運門票

22:46花蓮秀林規模4.4「極淺層地震」　北台灣深夜搖晃

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面