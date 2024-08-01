im.B案宣判！大帳房顏妙真變裝「跑給記者追」　正臉意外曝光

記者黃哲民、吳佩蓁／台北報導

不動產借貸媒合平台im.B涉以假債權吸金90億元，造成全台數千人受害，台北地院今天就主嫌曾耀鋒與女友張淑芬等32人進行宣判，其中曾耀鋒獲判刑16年6月。庭後，「大帳房」顏妙真先變裝換上衣，以為可以掩人耳目，但仍被現場媒體認出，她一看到媒體拍攝馬上拔腿狂奔，在法院內與記者上演追逐戰。

▲「大帳房」顏妙真以為甩開記者卸下心防，正臉意外入鏡。（圖／記者黃哲民攝）



台北地院今審結，認為主嫌曾耀鋒涉犯銀行法、洗錢等罪，全案犯罪所得高達新台幣83億元，沒收71億餘元，並判刑16年6月、女友張淑芬判刑12年2月，併科罰金150萬、曾父曾明祥判刑2年、大帳房顏妙真判刑3年9月，併科罰金120萬、潘志亮判刑2年、陳振中判刑8年；另台灣金隆科技股份有限公司罰金新台幣1億元。

▲▼顏妙真在法院內狂奔閃避媒體。（圖／記者黃哲民攝）



顏妙真到庭聽判後見媒體拍攝，馬上拉起外套帽子，在法院裡狂奔，一路跑給記者追，之後顏妙真迅速轉身上樓，以為躲開記者鏡頭，卸下心防轉頭一望，正好和站在樓梯另一側的記者對到眼，正臉意外入鏡，顏妙真發現後，又急忙拉起外套遮臉，衝往2樓躲避媒體。

▲顏妙真發現記者鏡頭抄小路突襲後，急忙拉外套遮臉 。（圖／記者黃哲民攝）



記者在追逐顏妙真時，意外拍到另一被告潘志亮，他原本站在樓梯旁，見到記者衝向樓梯時露出驚恐表情，隨即快步離開閃避鏡頭，不過最後潘志亮放棄抵抗，見媒體拍攝後，僅象徵性抬手遮住臉上半部，快步離開法院。

▲潘志亮（右）放棄抵抗，僅遮住上半部臉快步離開法院。（圖／記者黃哲民攝）

▲潘志亮見媒體跟拍顏妙真，嚇到急忙逃離鏡頭。（圖／記者黃哲民攝）