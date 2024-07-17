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台灣最強伴手禮是什麼？網認證「鳳梨酥」外國人超愛　9品牌一次帶

▲▼ETtoday鳳梨酥9宮格禮盒。（圖／記者策展小組攝）

▲鳳梨酥很受遊客歡迎。（圖／記者策展小組攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

去外國玩，一定會買些伴手禮，那外國人來台灣旅遊時，都會買些什麼呢？近期就有網友好奇，在遊客眼中，台灣有什麼東西是必買的？貼文曝光後，隨即引發討論，其中不少人都認為，鳳梨酥就是非常熱門的伴手禮。但市面上的知名品牌這麼多，若想要一次品嘗到法朋、高女婿、吳寶春等多家鳳梨酥該怎麼取捨呢？現在終於有了「期間限定的新選擇」

有網友在Dcard上，以「外國人眼中台灣必買品」為標題發文，提到她在去日本玩之前，就特別上網看看有什麼東西必買。與此同時，她便好奇外國人來台旅遊前，是否也會這麼做？台灣有什麼東西是遊客必買的呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「肯定是那個有藍色綠色紅色橫條紋的網狀菜籃吧」、「涼感衛生棉？有看過韓國女生說喜歡」、「義美小泡芙」、「女性友人喜歡面膜」、「泡麵、辣椒醬、牙膏、雨傘」。

▲▼ETtoday鳳梨酥9宮格禮盒。（圖／記者策展小組攝）

其中也有不少網友提到鳳梨酥，「我同學畢業回國的時候買了非常多鳳梨酥，讀書的時候每週都要買，還常常帶到教室分給大家」、「牛軋糖、鳳梨酥，外國人都超愛甜食」、「應該是一些糕餅吧，鳳梨酥之類的」、「看過外國友人會買的：鳳梨酥、高山茶、茶壺、牙膏」。

鳳梨酥不只台灣人愛吃，許多觀光客也超愛，但是市面上的知名品牌這麼多，明明想要每款都試試看，但又擔心吃不完。《ETtoday新聞雲》這次就特別攜手9大知名品牌，推出了《 ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》，一次就能品嘗到法朋、高女婿、吳寶春、三萩茶會、山腳傳奇、樂米工坊、陳允寶泉、深緣及水和不二緻果共9家的經典鳳梨酥。

▲▼ETtoday鳳梨酥9宮格禮盒。（圖／記者策展小組攝）

預購活動已從7月15日正式開始，只要成為ETtoday會員，就可以領取專屬的7折折扣碼，不只省去到處跑、排隊的時間，還能現省385元！

而且在活動期間，凡購買「9家聯名鳳梨酥禮盒」或參加「打造你的完美禮盒」線上遊戲，就有機會抽中旅天下、雄獅旅遊、INPARADISE饗饗、旭集和食集錦SUNRISE、泰市場和新馬辣等各大品牌提供的海外旅遊及高級餐券。

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好禮三重送：

▲▼雄獅旅遊。（圖／記者策展小組攝）

▲耗資31億元改裝，並於2021年重新翻修的「NCL 挪威郵輪奮進號」，是2024年來台最新的郵輪。

第一重：預購抽郵輪之旅

首周 7月15日開始完成預購且未退貨會員享抽，「雄獅旅遊挪威奮進號『9/17中秋節出發｜基隆出發｜那霸‧石垣島 4 日｜雙人海景房』郵輪之旅」（價值兩萬元），每組一人中獎兩人同行，共抽出 3 組。

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▲▼鳳梨酥專案。（圖／旅天下提供）

▲日本東北是想要避開人潮又想秋季賞楓的最佳地點。

第二重：買禮盒抽機票和高級餐券

凡購買 ETtoday 鳳梨酥 9 宮格禮盒，完成訂購憑發票且未退貨會員，可抽（一）旅天下日本東北花卷單人來回機票（價值兩萬元），共抽出 2 組。 (二)饗賓集團： INPARADISE 饗饗餐券 20名、旭集 和食集錦餐券 20 名。

▲▼鳳梨酥策展－創意九宮格。（圖／策展小組製）

▲打造自己的鳳梨酥完美禮盒，一秒測出在朋友眼中的自己是什麼樣的人。

第三重：玩遊戲抽高級餐券

會員參與「打造你的完美禮盒」遊戲，將測驗結果分享在 Facebook、Instagram 或 Threads 三個社群平台之一並設定公開， 同時hashtag #ETtoday鳳梨酥禮盒 #旅天下，在旅遊雲IG 該則活動貼文留言並標註兩名好友，即可抽台北晶華酒店泰市場餐券、新馬辣餐券。

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ETtodayx9家聯名鳳梨酥禮盒鳳梨酥策展郵輪機票餐券

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