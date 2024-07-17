▲鳳梨酥很受遊客歡迎。（圖／記者策展小組攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

去外國玩，一定會買些伴手禮，那外國人來台灣旅遊時，都會買些什麼呢？近期就有網友好奇，在遊客眼中，台灣有什麼東西是必買的？貼文曝光後，隨即引發討論，其中不少人都認為，鳳梨酥就是非常熱門的伴手禮。但市面上的知名品牌這麼多，若想要一次品嘗到法朋、高女婿、吳寶春等多家鳳梨酥該怎麼取捨呢？現在終於有了「期間限定的新選擇」。

有網友在Dcard上，以「外國人眼中台灣必買品」為標題發文，提到她在去日本玩之前，就特別上網看看有什麼東西必買。與此同時，她便好奇外國人來台旅遊前，是否也會這麼做？台灣有什麼東西是遊客必買的呢？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「肯定是那個有藍色綠色紅色橫條紋的網狀菜籃吧」、「涼感衛生棉？有看過韓國女生說喜歡」、「義美小泡芙」、「女性友人喜歡面膜」、「泡麵、辣椒醬、牙膏、雨傘」。

其中也有不少網友提到鳳梨酥，「我同學畢業回國的時候買了非常多鳳梨酥，讀書的時候每週都要買，還常常帶到教室分給大家」、「牛軋糖、鳳梨酥，外國人都超愛甜食」、「應該是一些糕餅吧，鳳梨酥之類的」、「看過外國友人會買的：鳳梨酥、高山茶、茶壺、牙膏」。

鳳梨酥不只台灣人愛吃，許多觀光客也超愛，但是市面上的知名品牌這麼多，明明想要每款都試試看，但又擔心吃不完。《ETtoday新聞雲》這次就特別攜手9大知名品牌，推出了《 ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》，一次就能品嘗到法朋、高女婿、吳寶春、三萩茶會、山腳傳奇、樂米工坊、陳允寶泉、深緣及水和不二緻果共9家的經典鳳梨酥。

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