中國「飛魚」潘展樂：今天我終於把他們所有人都拿下了！

大陸中心／台北報導

巴黎奧運游泳項目迎來了第5日，在男子100公尺自由式決賽中，年僅19歲的中國「飛魚」潘展樂以46.40秒的成績奪冠，並且半年內兩破世界紀錄。在微博粉絲數只有三位數的時候，他就展現「獅子座」的王者霸氣，只在意為何不能連續刷新個人最佳成績，「至於能不能拿到獎牌，遲早是我的，這次沒拿到，下次可能就會得到。」

潘展樂出生於2004年，4歲半時因出色的綜合身體素質而被發掘，從此展開了他的「飛魚」人生。當隊伍表現不佳時，教練往往會增加訓練量來「懲處」其他隊員，但對潘展樂，教練卻改用禁止下水，這會讓酷愛游泳的潘展樂「特別難受」。

年僅10歲時，有次賽後被問到如何奪冠，他霸氣回應：「游得比孫楊快就行了！」

▲10歲的潘展樂在比賽後受訪。（圖／翻攝微博）

潘展樂在布達佩斯游泳世錦賽開始嶄露頭角，以47秒79的成績與銅牌無緣，僅僅落後第三名選手利恩多0.08秒。賽後，他在接陸媒採訪時表示：「準決賽刷新了個人最佳成績，其實我想在決賽中再創佳績。既然波波維奇能在三個月內提升2秒，我為什麼不能連續三次刷新個人最佳成績？」他還說，「至於能不能拿到獎牌，遲早是我的，這次沒拿到，下次可能就會得到。」

至於今天的比賽，據《澎湃新聞》報導，潘展樂在賽後表示，他這一場比賽算是「一雪前恥」。對於這樣的說法，潘展樂透露了兩個細節。「第一天4×100接力時，我在台下向查莫斯（Kyle Chalmers）打招呼，他一點都不理我，和美國隊選手阿列克西（Jack Alexy）打招呼，他們完全無視我。我們訓練的時候教練在岸上，他們那種滾翻直接往教練身上濺水花，就是感覺有點看不起我們的樣子。」

潘展樂在述說「被無視」的時候，在麥克風前一度猶豫「這個能說嗎？」，但央視記者鼓勵他說下去，潘展樂接著霸氣地說，「今天我終於把他們所有人都拿下了！」

潘展樂教練鄭坤良也說，潘展樂在被外國選手冷漠對待後，有跟他說了，但他安慰潘展樂，「沒事，不理也沒關係啊，我們用成績，讓他們來主動跟你來握手，主動跟你來打招呼。」果真，最終決賽，潘展樂比第二名的澳洲運動員查爾莫斯快了1秒左右，賽後的頒獎儀式上，查爾莫斯在領獎台上也主動伸手與潘展樂互動並表達祝賀。