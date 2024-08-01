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高壓籠罩半個台灣紅通通　低壓進逼「雨區擴大時間曝」

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,極端高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣受到高壓影響，各地高溫炎熱，留意午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周天氣2階段變化，中央氣象署指出，台灣受到高壓影響，各地高溫炎熱，但要留意午後雷陣雨，今（1日）起至周日大台北、中部近山區平地可能都在午後雷陣雨範圍，下周一至下周三低壓較靠近台灣，雨區擴大，尤其新竹以南及大台北降雨較明顯。

氣象署預報員趙竑表示，目前日本東南方海域區域是個大低壓帶，中國靠近中南半島的附近也是低壓區域，台灣屬於高壓勢力範圍，高壓中心偏向在琉球南方海域，隨著太平洋高壓中心帶來的風場，台灣環境比較偏向西南風。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，台灣附近受到高壓影響偏向西南風，高壓強度明日至周日慢慢減弱，因為日本東方低壓環流往西移動到台灣附近，下周一、下周二之後低壓環流比較靠近台灣，水氣慢慢變得比較多，未來一周天氣將有兩階段變化。

趙竑指出，今日到周日環境西南風，清晨到上午苗栗以南地區有零星降雨，午後各地山區留意午後雷陣雨，尤其是大台北及中部近山區的平地，都可能在午後雷陣雨範圍，其他地區以山區為主，近山區容易出現短延時強降雨，多加留意。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲受到高壓影響，未來一周各地天氣炎熱。（圖／氣象署提供）

趙竑說，下周一至下周三低壓比較靠近台灣，苗栗以南地區水氣變多，雨區也會擴及到內陸一帶，其他地區也要留意午後強降雨，特別是新竹以南及大台北降雨比較明顯，但還是視未來低壓靠近台灣而定，仍有不確定性。

溫度方面，趙竑表示，各地高溫落在32至35度，大台北、中南部近山區及花東縱谷溫度略高一點，西半部33至35度、東半部32至33度，澎湖、金門及馬祖約30至32度，感受還是比較炎熱。

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