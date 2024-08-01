賽前遭外國選手無視！中國「飛魚」破世界紀錄封王：別人今天好慢

▲中國泳將潘展樂100公尺自由式破世界紀錄。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運游泳項目來到第5日，終於出現世界紀錄，男子100公尺自由式決賽，中國19歲「飛魚」潘展樂以絕對優勢勝出，游出46.40秒﹑拋離對手逾1秒封王，同時將自己保持的世界紀錄推前0.4秒，也是中國游泳隊在今屆巴黎奧運的首面游泳金牌。潘展樂賽後受訪表示，「其實游到邊沒想到能破，就感覺別人今天好慢。」

受禁藥風波影響，中國隊在巴黎奧運游泳首4日賽事中，未曾奪得金牌。直至第五日的壓軸項目，潘展樂出戰男子100公尺自由式決賽，這名19歲的中國泳將一開賽已彈出，轉池後優勢更明顯，結果游出46.40秒奪冠，並在外界認為的慢池中推前自己的世界紀錄，也是今屆首個世界紀錄。

潘展樂在今場決賽展示過人實力，最後50公尺明顯領先，最終拋離次席的澳洲泳手查莫斯（Kyle Chambers）1.08秒，在100公尺來說是相當誇張的優勢。

據《澎湃新聞》報導，賽後，潘展樂用「一雪前恥」來形容決賽的表現。之所以這麼說，潘展樂透露了兩個細節，「之前我們第一天4×100接力，我在下面跟查莫斯打招呼，他一點都不理我，包括美國隊的阿列克西，我們訓練的時候教練在岸上，他們那種滾翻直接往教練身上濺水花，就是感覺有點看不起我們的樣子。」

潘展樂非常欣喜，「今天終於把他們所有人都拿下了，而且在這麼難游的池子裡打破世界紀錄，真的是非常好的表現，為中國隊拿了很棒的一個開門紅。」

對於打破世界紀錄，潘展樂表示，「其實游到邊沒想到能破，就感覺別人今天好慢」、「我根本沒想到（破世界紀錄），我就想著前面猛衝，後面硬頂也要頂回來，最後15公尺距離，發現他們被我拉太多了，已經沒法追上來了。」

至於最後怎麼做到的，潘展樂答道，「憋著一口氣吧，再加上我們國家這麼多人，所有人的希望，在我下水前一刻，我感受到了！」

潘展樂在今年2月的世界錦標賽，毫無預兆地打破100公尺的世界紀錄，以46.80秒首次打破世績，半年內兩破紀錄。潘展樂如今在巴黎奧運奪金兼破世界紀錄，兌現杭州亞運後的承諾。