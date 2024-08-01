公衛文再控「消失的16分鐘」　曝內幕：我全身發涼

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「公衛文」王郁文再控消失的16分鐘　曝內幕：我全身發涼

記者黃翊婷／綜合報導

前新竹市長高虹安涉嫌在擔任立委期間詐領助理費，一審被依貪汙罪判7年4月，高的前助理王郁文也被認定涉嫌貪汙466元，判刑2年，緩刑5年。王郁文再次提出那段消失的「關鍵16分鐘」，她表示，得知偵訊影片中間消失16分鐘，她全身突然發涼，「我突然覺得，我不知道我在對抗什麼。」

▲▼新竹市長高虹安立委任內貪污案共同被告王郁文。（圖／記者黃哲民攝）

▲王郁文再爆「消失16分鐘」內幕。（資料照／記者黃哲民攝）

「公衛文」王郁文曾控訴，檢察官曾當面聲稱「上面指示一定要起訴高虹安」，後來調閱偵訊影片，卻有16分鐘消失不見。王郁文昨日（7月31日）在政論節目《TVBS戰情室》上再次提出此事，強調那是第三次偵訊的時候，檢察官一直詢問要不要認罪，但她覺得拿自己的加班費買飲料、大家一起集資買咖啡機，哪裡錯了，對方就說，因為她現在跟高虹安沾上一點邊，如果認罪，會給她緩刑。

王郁文說，當時她的律師聽不下去，跳出來跟檢察官辯論，檢察官突然說不要錄影了，律師拒絕並反諷問道，「現在一定要起訴王郁文，是因為你起訴書寫好了是不是？」沒想到檢察官竟然說對；接著，律師又問，「這是上面決定的意思嗎？」檢察官也說對，還說一定要起訴高虹安和助理，認罪就給緩刑，不認罪就是7年起跳，讓她自己考慮一下。

王郁文提到，出來之後她詢問律師，檢察官是否可以講出這樣的話，律師回答不行，並決定之後一定要調影片出來，但等到第一次準備庭時，她說想看偵訊影片，法官也同意了，沒想到調來的影片中，只有4月12日那段影片被剪成兩段，其他都是完整的，「中間消失的那16分鐘，就是那關鍵的16分鐘。」

「我在家的時候，真的是全身突然發涼。」王郁文說，她不敢相信會發生這種事情，這是一件重大案件，從頭到尾有這麼多雙眼睛在看著，怎麼會出現這樣的狀況，「我突然覺得，我不知道我在對抗什麼。」

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