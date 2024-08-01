高虹安貪污案不適用「大水庫理論」　沈富雄舉1例點出重判原因

▲高虹安「大水庫理論」不適用，沈富雄舉1例「這就是重判原因」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市長高虹安因「詐領助理費」一審被判處7年4月。前民進黨立委沈富雄表示，過去經常被政治人物用以脫罪的「大水庫理論」，這次在高虹安身上卻不適用，原因是這筆錢被拿去洗頭、購買個人用品，而高虹安的助理不是公務員，「他們敢用這筆錢去洗頭髮嗎，他們連敢都不敢！」

沈富雄在7月30日播出的政論節目《少康戰情室》上表示，大家討論高虹安的判決，因為可能都不是法律專業，解讀都不夠精準，高虹安涉犯的是貪污治罪條例，「是說（高虹安）利用職權之便，用詐術牽涉到薪水跟加班費虛報，把這個人或第3者之物納入你的帳戶，作為私人之用」。

沈富雄接著舉出之前民進黨汐止區的市議員周雅玲當例子，周雅玲當年被指控利用人頭詐領詐領助理費1388萬，涉犯貪污治罪條例被法院判處8個月徒刑，緩刑3年，「當時她說，我放進去的錢遠大於大家使用的錢，這是所謂大水庫理論」。

沈富雄指出，然而這次高虹安的事件卻不適用大水庫理論，原因是這一筆錢被高虹安拿去洗頭或是買自己的東西，而高虹安的助理不是公務員，「他們敢用這筆錢去洗頭髮嗎，他們連敢都不敢！」