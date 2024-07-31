南投議員詐助理費512萬「緩刑免囚」　法官：這地方與高虹安不同

▲南投縣議員吳瑞芳(後排左二)涉嫌以人頭助理詐取公費助理補助，更一審遭判2年、緩刑5年。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

新竹市長高虹安被控擔任立委期間詐領助理費11萬元，立委顏寬恒也被爆料用人頭助理詐取立院助理補助款，高虹安被依貪污罪判7年4月、顏寬恒則被判刑7年10月。但今天南投縣前議員吳瑞芳涉詐領助理費512萬餘元更一審宣判，結果出爐，她僅判有期徒刑2年，而且緩刑5年。合議庭也點出，吳瑞芳與高、顏兩案差異之處，就是吳在檢方偵查時就認罪，而且已經繳回犯罪所得，加上她中風需要專人24小時照顧，因此兩度減刑，同時宣告緩刑。

吳瑞芳遭控用人頭虛偽申請，溢報公費助理補助費逾新台幣512萬元，被南投地方法院依三項利用職務詐取財物罪，共，分別判處有期徒刑4年4月、4年2月、3年8月，但審酌吳繳回犯罪所得，且爭取多項地方建設，判她合併執行4年6月，上訴二審後，刑度減為3年10月，最高法院日前發回更審，今宣判應執行有期徒刑2年，緩刑5年。

合議庭認為，吳瑞芳在擔任議員任內，對地方公共事務發展、運作貢獻良多，且過往詐領之款項全數繳回，並於偵查期間認罪，因此減輕其刑。此外，吳瑞芳因腦中風去年底住院治療，已無法自理日常生活，需24小時專人照護，就吳瑞芳所犯利用職務上機會詐取財物罪，共3罪，判處有期徒刑2年、緩刑5年，且為確保其能記取教訓，吳必須於判決確定後6個月內，向公庫支付150萬元。