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台鐵和平=崇德、嘉義=新營2路段仍不通　停駛班次一次查

▲▼台鐵北迴線土石流淹沒軌道，8月3日單線通車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵北迴線土石流淹沒軌道，8月3日單線通車。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

颱風肆虐蘇花鐵公路，台鐵北迴線和平＝崇德、縱貫線嘉義＝新營路線仍中斷，北迴線預計8月3日搶通東正線單線通車，嘉義到新營8月2日前搶通東線。另8月1日到2日仍有部分列車、環島之星停駛，部分區間加開加班車。

台鐵表示，8月1日起北迴線和平=崇德間及縱貫線嘉義=新營間尚有路線受損未能通車，其餘路段恢復正常行駛。

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其中北迴線和仁=崇德間K56+820至950，因有大量土石流淹沒軌道，估計高達2萬方需進行清理搶修，預估於8月3日前搶通東正線為目標。

縱貫線嘉義=新營間因八掌溪溢流，於南靖=後壁間部分路基流失，各級列車下行行駛至嘉義站、上行行駛至新營站，台鐵預估於8月2日前搶通東正線為目標。路線搶通前嘉義=新營間以公路接駁因應，如因公路接駁至不及搭乘原班次者，可持原票搭乘後續列車(含新自強號)，不須重新補票。另明天起到8月2日有部分列車停駛。

台鐵公司表示，因凱米颱風影響，嘉義=新營及和仁=崇德路線不通致運行中斷，搭乘列車票經上述中斷區間於路線通車前辦理退票免收手續費。如因更換編組或由其他班次辦理接駁，至無座位可使用者(不含已重新劃位)，均比照旅客運送契約辦理。因公路接駁導致列車抵達時間較原票時間延遲，依列車晚點賠償辦理。

▲▼台鐵南靖路段八掌溪橋路基遭掏空 軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人。（圖／記者翁伊森攝）

▲台鐵南靖路段八掌溪橋路基掏空，預計8月2日前搶通單線。（圖／記者翁伊森攝）

8月1日到8月2日對號列車停駛：

(一)樹林=花蓮間列車停駛，其餘區間正常行駛：22次、21次、408次、405次、426次、415次、410次、421次、436次、441次、248次、247次。
(二)1次、2次觀光列車環島之星停駛
(三)羅東=花蓮間停駛：282次、285次。
(四)宜蘭=花蓮間停駛：246次、241次(7/31、8/1)、237次(8/2)。
(五)七堵=花蓮=台東間停駛：488次(8/2)及492次(8/2)。
(六)以下對號列車增加停靠蘇澳新站，蘇澳新=花蓮間仍停駛：278次、418次、280次、170次、422次、222次、428次、232次、432次、236次、438次、448次、252次、288次、256次、411次、271次、217次、417次、221次、273次、423次、477次、181次、431次、427次、283次、439次、445次、447次、203次、207次、407次、401次、177次、402次、406次、472次。
(七)以下對號列車蘇澳新=花蓮間停駛：272次、212次、218次、224次、228次、172次、442次、211次、215次、219次、175次、229次、235次、241次(8/2)。
(八)全區間停駛：554次、501次。
(九)花蓮=七堵=彰化間停駛：653次。

8月1日至8月2日對號列車停駛：

潮州=新營間停駛：111次、120次、132次、131次、136次、137次。

8月2日加開對號列車停駛：

(一)樹林＝花蓮 5212次太魯閣號
(二)花蓮＝樹林 5215次太魯閣號

8月3、4日加開雄獅兩鐵專列停駛：

(一)台中＝瑞穗 6542次莒光號
(二)瑞穗＝台中 6543次莒光號

8月1日至8月2日加開對號列車班次：

(一)5306次普悠瑪號 (花蓮往新左營，08:35開、13:34到)。
(二)5321次普悠瑪號 (新左營往花蓮，17:26開)。

縱貫線對號列車：

下行除511次、521次行駛至彰化站，其餘對號列車行駛至嘉義站；上行列車行駛至新營站，路線搶通前嘉義=新營間將以公路接駁因應。另516次（高雄=彰化間停駛）及510次（新左營=彰化間停駛）改由彰化站始發。

8月1日至8月2日加開區間車班次：

(一)開行宜蘭=和平間班次：
1. 4114次 (宜蘭往和平，06:45開、07:49到) 。
2. 4133次 (和平往宜蘭，08:20開、09:21到) 。
3. 4026次 (樹林往和平，宜蘭11:52開、12:45到) 。
4. 4011次（和平往宜蘭，13:50開、14:41到) 。
5. 4184次 (宜蘭往和平，15:25開、16:36到) 。
6. 4033次 (和平往宜蘭，17:03開、18:06到) 。
7. 4206次 (宜蘭往和平，17:56開、18:58到) 。
8. 4012次 (宜蘭往和平，18:40開、19:30到) 。
9. 4216次 (宜蘭往和平，19:00開、南澳=和平間延長行駛)。
10. 4241次 (和平往樹林，和平=南澳間延長行駛、南澳20:08開)。
11. 4037次 (和平往宜蘭，20:04開、21:00到)。
12. 4046次 (宜蘭往和平，21:05開、22:03到) 。
13. 4043次 (和平往宜蘭，23:20開、00:21到) 。
(二)開行花蓮=崇德間班次：
1. 4133次 (壽豐往崇德，壽豐07:12開、花蓮07:36開、07:58到)。
2. 4114次 (崇德往花蓮，08:14開、08:38到)。
3. 4179次 (花蓮往崇德，11:27開、11:49到)。
4. 4180次 (崇德往花蓮，12:00開、12:23到)。
5. 4217次 (花蓮往崇德，15:42開、16:04到)。
6. 4184次 (崇德往花蓮，16:52開、17:17到)。
7. 4139次 (花蓮往崇德，19:35開、19:58到)。
8. 4140次 (崇德往花蓮，20:15開、20:36到)。
(三)以下區間列車改由南澳始發：
1. 4013次 (南澳往湖口，06:56開、10:30到)。
2. 4177次 (南澳往樹林，12:31開、15:58到)。
(四)縱貫線區間(快)車下行行駛至嘉義站、上行行駛至新營站，路線搶通前嘉義=新營間將以公路接駁因應。

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