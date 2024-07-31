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第一兒童發展中心舉辦畢業派對　Hello Kitty再度登場獻祝福

▲▼第一社會福利基金會

▲畢業生在舞台上歡樂表演。（圖／第一社會福利基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

第一社會福利基金會附設的第一兒童發展中心於今(31日)下午2點至4點，在松勤街56號的四四南村D棟南村劇場舉行了一場特別的「童話王國畢業Party」。這場早療幼兒的畢業典禮上，共有2位小朋友將轉銜至幼兒園，另有11位小朋友即將成為國小一年級的新生。典禮上，師長們給予畢業生滿滿的祝福，期待他們能在未來飛得更高更遠。家長們則在聽到孩子們順暢的畢業感言時，難掩激動的淚水，感謝教保老師們讓孩子們有了如此大的改變，場面溫馨感人。

延續去年的傳統，今年畢業典禮再次邀請了Hello Kitty來為活動增添色彩。今年恰逢Hello Kitty 50週年，Hello Kitty換上了全新的裝扮，以嶄新形象來到現場擔任頒獎嘉賓。自2021年起，第一社福與臺灣三麗鷗建立了合作關係，臺灣三麗鷗認同第一社福的早療專業服務，捐贈了多組Hello Kitty「愛の守護組」防疫組合作為捐款禮品，這些禮品中的口罩收納盒設計獨特，獲得了廣大好評，也為早療幼兒帶來了許多支持。

▲▼第一社會福利基金會

▲宸宸和爸爸一起開心參加畢業典禮。

小宇是今年的畢業生之一，於110年開始接受早療服務。剛來時，他對於別人喊他的名字沒有反應，溝通主要依靠哭泣，且肢體發展有限。經過3年的努力，小宇如今能用完整的句子表達需求和想法，情緒穩定了許多，肢體方面也有顯著進步，甚至能扶著扶手上下樓梯，他的成長讓人難以想像3年前的模樣。

另一位畢業生宸宸是在111年來到第一兒童發展中心。初來時，他只能理解簡單的日常指令，口語僅能發單音，且肌耐力和動作協調不佳。經過2年的早療，宸宸的語言理解能力大幅提升，能用簡單句子回應問題，且肢體發展也有顯著進步，成了班上的貼心小幫手。

小宇和宸宸的進步展示了早療的無限可能。第一社福一再強調早療的重要性，希望能落實「及早發現，及早療育」，讓孩子不會錯過早療黃金期。根據內政部統計，截至113年6月，0-6歲幼兒人口為1,127,341人，聯合國國際衛生組織(WHO)研究顯示，新生幼兒約有6-8％的遲緩發生率，約67,000-90,000名幼兒可能有遲緩狀況。2023年，全台約有3萬名0-6歲幼兒被通報有早療需求，顯示出早療需求之高。

▲▼第一社會福利基金會

▲小卓進步到能看著大字報演講畢業致詞。

第一社福執行長張菁倫表示，發展中心提供全方位的早療服務，包括音樂、美術等輔療課程，幫助孩子穩定情緒和培養興趣，同時協助孩子學習常規及人際相處，這些都有助於孩子順利融入未來的校園生活。此外，中心有足夠的時間讓教保員和孩子建立關係，提升孩子參與課程的積極度，還有社工協助家長連結資源，讓家長不再孤立無援。

張菁倫強調，每個孩子都是獨特的，感謝教保老師們的辛勤付出，讓每個孩子都能帶著教保老師給予的能力，迎接下一個學習階段。今年8月，第一社福即將滿45週年，目標是療育生活化，讓生活中的每一刻都成為療育的契機，並承諾永遠是家長的堅強後盾。

同時張菁倫進一步提到，感謝臺灣產物保險文教基金會、台北市銀行同業公會和三麗鷗股份有限公司的支持，並呼籲社會大眾重視早療的重要性，支持第一社福持續提供優質的早療服務。

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