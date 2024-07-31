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蝦皮再爆裁員？她曝「3分鐘臨時會議」　網驚：好粗暴

▲▼ 蝦皮店到店（圖／記者劉維榛攝）

▲蝦皮店到店。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

繼2022年，蝦皮又傳出裁員消息！一名女網友爆料，公司開了一個3分鐘臨時會議，內容為「調職一批員工的大事件」，原PO還說若不同意政策的話，「這些人就失業了嗎？」消息引來其他人驚呼「怎麼這麼恐怖，怕爆！」對此，截止出稿前，台灣蝦皮官方尚未給予說明。

一名女網友在《Threads》爆料「有個橘色購物網站的卦」，她提到，有一個臨時的會議，且只花了3分鐘時間，「要調職一批員工的大事件」，這讓她驚呼「不同意公司政策的話，這些人就失業了嗎？」

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底下網友熱議，「海鮮賣場嗎？」「怎麼這麼恐怖，怕爆」、「前年工程師不就砍一批了」、「好粗暴」、「該不會裁員事件重蹈覆轍？」「一起直接聯絡勞工局不是更有效率嗎」。

對此，有網友聯想到是蝦皮購物，截止出稿前，目前官方尚未對此做出說明。

事實上，蝦皮2022年6月也傳出裁員，但因簽有保密協議，且賠償方案不差，條件比照中國蝦皮N+2，大部分員工都願意領錢後離職，早上收到裁員通知後、當天走人。

當時台灣蝦皮官方也回應，「蝦皮購物為提升營運效率及自主性，今就台灣辦公室中部分員工進行組織編制調整。針對相關同仁，我們將整合公司資源提供幫助和支持。」

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