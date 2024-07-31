新北8旬翁遭騙460萬！警民合作反擊　車手+19歲情侶檔被逮

▲新北淡水80歲老翁被騙460萬現金，警方追查逮捕3騙徒 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水一名80歲周姓老翁誤入詐騙集團設下的投資陷阱，慘被騙走460萬元，周翁妻子屢次勸阻無效，情急之下求助警方，警民合作反擊，將計就計逮捕前來面交的姚姓車手，再逮捕19歲邱姓、潘姓情侶檔。潘女宣稱，只是跟著男友北上遊玩，沒想到卻成了詐騙成員，警方對他們說詞存疑，訊後3人都被移送法辦。

周姓老翁近期加入一個詐騙集團創立的投資群組，看到成員們天天炫耀「穩賺不賠」的獲利心得，他深信不疑，先後4次透過面交和匯款，被騙走高達460萬元！周妻終於發現異常，趕緊報警求助。

警方迅速展開行動，設計周翁假意加碼投資，再次引出詐騙車手。23歲的姚姓車手信以為真，前來淡水中正東路一間連鎖速食店取款時，立即被埋伏多時的警方擒獲。

警方緊追不捨，在附近發現一名19歲潘姓女子形跡可疑，上前盤查後，姚男指認她為詐騙集團內的監控車手。隨後，警方在鄰近停車場查獲潘女的男友、19歲的邱姓男子，兩人竟然是一對詐騙情侶檔。

▼詐騙情侶檔落網 。（圖／記者戴上容翻攝）

姚嫌聲稱因債務纏身，不得不從事詐騙跑腿取款；邱嫌自稱以北上出遊為藉口，載著不知情的女友進行監控；而潘女則一口咬定自己不知情，只是聽從男友指示行動。警方對他們的說法存疑，將3人依詐欺及洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。