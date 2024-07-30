騎士「暫停路中黃網線」下秒被撞飛...畫面曝　網友：三寶的世界

記者邱中岳／台北報導

北市大同區在民權西路、迪化街口，發生機車與汽車碰撞意外，一輛機車直接從迪化街駛出時，被從民權西路上駁來的汽車嚇到停在黃網線上，汽車也疑似沒有減速直接撞上，導致機車騎士當場摔飛倒地，肢體擦挫傷送往醫院包紮治療。

警方調查，51歲的曾姓女騎士，在27日下午3時許，騎車行經北市迪化街2段，準備往民權西路方向行駛，但是在穿越民權西路時，疑似看到左邊有車過來，人車突然停在黃網線上，當場被民權西路上由30歲徐姓女駕駛的自小客撞飛，連人帶車重摔倒地。

▲北市女騎士穿越馬路停黃網線，遭橫向汽車直接撞飛。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報趕往現場，發現曾姓女騎士被撞倒地，肢體多處擦挫傷，緊急送往醫院包紮治療，事後也對2人進行酒測，最後徐、曾2人酒測值皆為0，警方事後調閱監視器，發現曾女從迪化街巷子鑽出停在黃網線上，被自小客車撞上。

警方初步了解狀況，當時曾女應該是要穿越民權西路，但是卻因為半途發現徐女的自小客車駛來，所以緊張才停在黃網線上最後挨撞，現在也將進一步將相關資料送往交通警察大隊研判，釐清雙方肇事責任。

▲北市女騎士停黃網線遭汽車直接撞飛，重摔倒地肢體多處擦挫傷。(圖／記者邱中岳翻攝）

整個畫面也被網友拍下，網友則表示，「遵守停車再開..但不是停在那裡啊...」，有網友則留言指出「三寶的世界想停就停」、「兩個都不停的」，有網友也無奈留言「很正常現象不願由人」。