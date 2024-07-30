美蛙泳銀牌選手竟是「全職工程師」！　東奧後還拿到碩士學位

▲ 左為義大利選手馬丁內吉（Nicolo Martinenghi），右為美國選手芬克（Nic Fink）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

在這次2024巴黎奧運男子100公尺蛙式項目中，拿下銀牌的美國選手芬克（Nic Fink）可說是一名十分特別的選手，因為現年31歲的他，是美國奧運歷史上「最年長」首次獲得游泳獎牌的選手，且他並非職業運動員，平時是一名全職工程師，2021年東京奧運結束後不久還取得碩士學位。

綜合外媒報導指出，在2024年巴黎奧運會上，31歲的芬克在男子100公尺蛙泳比賽中獲得銀牌，與英國選手皮蒂（Adam Peaty）並列第二。而該項目的金牌得主是義大利選手馬丁內吉（Nicolo Martinenghi）。

但相較其他選手是全職接受游泳訓練，芬克並非如此，他在廣達公用事業工程服務公司（Quanta Utility Engineering Services）擔任工程師，保持著朝九晚五的工作節奏。

即便本身還有工作，教練諾門特（Michael Norment）對芬克按表操課的毅力與才能讚不絕口，認為芬克將生活中的各個方面安排得井然有序，是個十分有能力的人。而芬克則解釋，自身的年齡和經驗，讓他更能從容應對比賽壓力，也更懂得欣賞每一次的成功。

其實這也並非芬克首次「身兼二職」，早在2021年東京奧運的備賽期間，芬克便一邊攻讀碩士學位，並在東京奧運結束後不久，順利取得喬治亞理工學院電氣和計算機工程碩士學位。

報導也提到，芬克並非從小練習游泳，而是到高中時才開始接觸，剛開始十分厭惡清晨訓練及寒冷的池水，但隨著日復一日的接觸與訓練，他逐漸喜歡上游泳。

芬克受訪表示，自己曾以為「常態性的工作」可能會終結自己的游泳生涯，但他後來才發現，實際上兩邊可以獲得不錯的平衡。面對到許多運動選手都擔憂的年齡問題，芬克也表示，「某種程度上，年齡只是一種數字」，自己是出於對游泳的熱愛才堅持下去，對於自己這麼晚出發、這麼晚取得成就，其實他已經覺得「非常有趣」。

芬克提到，他對自己的游泳生涯抱持著開放態度，雖然目前的確有感覺到衰退，但他決定不要急於做出任何定論。目前，芬克還要準備參與游泳男子4x100公尺混合接力賽。

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