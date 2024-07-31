奪銅太興奮！柔道選手激動揮拳慶祝　下秒「肩膀脫臼」糗了

▲奧斯曼諾夫贏得比賽後，因過度興奮，肩膀脫臼，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

摩爾多瓦奧運選手奧斯曼諾夫（Adil Osmanov）29日在柔道比賽中，成功擊敗義大利選手隆巴多（Manuel Lombardo）後，因過度興奮，在場上大吼，不料卻意外弄傷自己，導致肩膀脫臼。

Judista Adil Osmanov si vyhodil rameno při oslavě zisku bronzové medaile! pic.twitter.com/KGW3mcz9YT — Sportovní Hlášky (@SportovniHlasky) July 29, 2024

據《太陽報》報導，奧斯曼諾夫29日成功獲得73公斤級柔道比賽的季軍。比賽結束後，奧斯曼諾夫激動地跪叫慶祝，儘管奧斯曼諾夫努力試圖控制情緒，但他在揮舞雙手時，還是因為過度伸展手臂，導致肩膀脫臼。

奧斯曼諾夫當場發出痛苦的慘叫聲，而他的對手隆巴多則在一旁失落抱頭，2人形成了極端對比。儘管如此，奧斯曼諾夫還是迅速地調整了自己的狀態，並與冠軍海達羅夫（Hidayat Heydarov）和銀牌得主加巴（Joan-Benjamin Gaba）一起登上領獎台。

報導稱，這是摩爾多瓦在本屆奧運會上的第2枚獎牌。前一天，奧斯曼諾夫的隊友維魯（Denis Vieru）剛在66公斤級柔道比賽中擊敗法國選手凱亞爾（Walide Khyar），為摩爾多瓦贏得了一枚銅牌。