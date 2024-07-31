川普辯論「縮了」　賀錦麗趁勢追擊：有種當面對我說

▲美國副總統賀錦麗聲勢大漲。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國共和黨總統參選人川普先前承諾與副總統賀錦麗辯論，近日似乎想食言，質疑兩人辯論的價值，稱「很可能會辯論」，也可「提出充分理由不辯論」。賀錦麗30日在亞特蘭大造勢現場直接對著鏡頭喊話川普，「我真的希望你重新考慮和我在辯論台上面對面，就像那句老話，『如果你有話想說，就當面對我說。』」

川普日前受《福斯新聞》（Fox News）訪問，多次被追問是否會和賀錦麗辯論，但給的答案卻愈來愈模糊。川普先前面對比他年邁的拜登，不斷嗆聲趕快進行第二次辯論，後來拜登退選由賀錦麗接棒成為民主黨篤定總統參選人後，川普態度改變，開始質疑起最初同意和拜登辯論的條件。

Kamala Harris just looked at the camera and spoke directly to Trump, "Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if

you got something to say, say it to my face." pic.twitter.com/kUbsubCZQm — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) July 30, 2024

川普說原定9月10日由《美國廣播公司新聞網》（ABC News）舉辦的辯論，應該換成別的媒體主辦，而他的意思是希望由保守派媒體接受，並稱ABC News播的都是假新聞。雖然此前被問及是否與賀錦麗辯論時，他回答「當然想要（辯論）」，還說這是必須的；然而這周再被問及時，他的態度又變得更保守，而且模稜兩可，「答案是肯定的，但我也可以提出充分的理由不進行辯論。」

賀錦麗接棒參選後，首個24小時內就吸引了超過8000萬美元的資金挹注，聲勢大漲也反映在與川普對比的民調上，不僅超車川普，還漸漸拉開兩人的距離，眼看差距就要超過3％的誤差範圍。

賀錦麗30日在亞特蘭大造勢現場表示，大選風向正在轉變，而且有跡象顯示「川普感覺到了這個轉變」，因為川普對自己先前同意在9月辯論一事開始「縮了」，賀錦麗直呼川普的名字，「唐納，我真的希望你重新考慮和我在辯論台上面對面，就像那句老話，『如果你有話想說，就當面對我說。』」現場群眾嗨翻歡呼。