川普辯論「縮了」　賀錦麗趁勢追擊：有種當面對我說

▲美國副總統賀錦麗聲勢大漲。(圖/路透)



記者張靖榕/綜合外電報導

美國共和黨總統參選人川普先前承諾與副總統賀錦麗辯論,近日似乎想食言,質疑兩人辯論的價值,稱「很可能會辯論」,也可「提出充分理由不辯論」。賀錦麗30日在亞特蘭大造勢現場直接對著鏡頭喊話川普,「我真的希望你重新考慮和我在辯論台上面對面,就像那句老話,『如果你有話想說,就當面對我說。』」

川普日前受《福斯新聞》(Fox News)訪問,多次被追問是否會和賀錦麗辯論,但給的答案卻愈來愈模糊。川普先前面對比他年邁的拜登,不斷嗆聲趕快進行第二次辯論,後來拜登退選由賀錦麗接棒成為民主黨篤定總統參選人後,川普態度改變,開始質疑起最初同意和拜登辯論的條件。

Kamala Harris just looked at the camera and spoke directly to Trump, "Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if

you got something to say, say it to my face." pic.twitter.com/kUbsubCZQm