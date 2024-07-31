　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普辯論「縮了」　賀錦麗趁勢追擊：有種當面對我說

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗聲勢大漲。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國共和黨總統參選人川普先前承諾與副總統賀錦麗辯論，近日似乎想食言，質疑兩人辯論的價值，稱「很可能會辯論」，也可「提出充分理由不辯論」。賀錦麗30日在亞特蘭大造勢現場直接對著鏡頭喊話川普，「我真的希望你重新考慮和我在辯論台上面對面，就像那句老話，『如果你有話想說，就當面對我說。』」

川普日前受《福斯新聞》（Fox News）訪問，多次被追問是否會和賀錦麗辯論，但給的答案卻愈來愈模糊。川普先前面對比他年邁的拜登，不斷嗆聲趕快進行第二次辯論，後來拜登退選由賀錦麗接棒成為民主黨篤定總統參選人後，川普態度改變，開始質疑起最初同意和拜登辯論的條件。

川普說原定9月10日由《美國廣播公司新聞網》（ABC News）舉辦的辯論，應該換成別的媒體主辦，而他的意思是希望由保守派媒體接受，並稱ABC News播的都是假新聞。雖然此前被問及是否與賀錦麗辯論時，他回答「當然想要（辯論）」，還說這是必須的；然而這周再被問及時，他的態度又變得更保守，而且模稜兩可，「答案是肯定的，但我也可以提出充分的理由不進行辯論。」

賀錦麗接棒參選後，首個24小時內就吸引了超過8000萬美元的資金挹注，聲勢大漲也反映在與川普對比的民調上，不僅超車川普，還漸漸拉開兩人的距離，眼看差距就要超過3％的誤差範圍。

賀錦麗30日在亞特蘭大造勢現場表示，大選風向正在轉變，而且有跡象顯示「川普感覺到了這個轉變」，因為川普對自己先前同意在9月辯論一事開始「縮了」，賀錦麗直呼川普的名字，「唐納，我真的希望你重新考慮和我在辯論台上面對面，就像那句老話，『如果你有話想說，就當面對我說。』」現場群眾嗨翻歡呼。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
女移工是人妻！　夏克立事後要求「刪調情對話」
高教史上最大規模退場！4私立大學今熄燈　899名學生安置
快訊／高雄「米奇屋」火警　女屋主死亡
夏克立「床上激情撕裂」露骨私約女移工！　性暗示對話曝
民眾黨發言人「碧潭落水」過程曝！　民眾目擊：自己走進水裡
台灣最強高中生太囂張！　紐約警「派直升機」掏槍攔車
快訊／國1南下「追撞翻車」　回堵中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普獨裁言論引恐慌！　二度喊話：投給我就不用再投票了

威廉打30分鐘電話狠甩凱特！轉頭秒衝夜店狂歡　她穿護士裝求復合

川普辯論「縮了」　賀錦麗趁勢追擊：有種當面對我說

台最強高中生太囂張！紐約街頭飆超跑　警「派直升機」掏槍攔車

以色列稱：空襲貝魯特　炸死黎巴嫩真主黨最高軍事指揮官

澳外長黃英賢訪韓　批北韓俄羅斯破壞區域穩定

川普賓州造勢遇刺未遂　特勤局：槍擊後才驚覺有槍手

賀錦麗傳將公布副手人選！　下周一同造訪搖擺州

美參議院通過兒童網路安全法案　眾院議長表態支持

刺殺前女友竟殺錯人！　恐怖情人捅死24歲女室友

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

升學資料全燒光…國三妹跟母抱一團痛哭！悲慘家境曝光：幫幫我們

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

川普獨裁言論引恐慌！　二度喊話：投給我就不用再投票了

威廉打30分鐘電話狠甩凱特！轉頭秒衝夜店狂歡　她穿護士裝求復合

川普辯論「縮了」　賀錦麗趁勢追擊：有種當面對我說

台最強高中生太囂張！紐約街頭飆超跑　警「派直升機」掏槍攔車

以色列稱：空襲貝魯特　炸死黎巴嫩真主黨最高軍事指揮官

澳外長黃英賢訪韓　批北韓俄羅斯破壞區域穩定

川普賓州造勢遇刺未遂　特勤局：槍擊後才驚覺有槍手

賀錦麗傳將公布副手人選！　下周一同造訪搖擺州

美參議院通過兒童網路安全法案　眾院議長表態支持

刺殺前女友竟殺錯人！　恐怖情人捅死24歲女室友

Volvo「全新入門電動休旅」導入台灣有譜！海外售價折合新台幣90萬

台積電跌12元至928　指數跌近180點回測2萬2

2笨賊行竊觸動1物長相全被錄下　還遺留發票成鐵證

川普獨裁言論引恐慌！　二度喊話：投給我就不用再投票了

雙腳開車非三寶！車神林帛亨認證最安全　呂捷不懂為何ALTIS叫神A

快訊／雜物堆到天花板！高雄「米奇屋」火警　女屋主搶救不治

威廉打30分鐘電話狠甩凱特！轉頭秒衝夜店狂歡　她穿護士裝求復合

超微財報佳盤後大漲9%逆轉晶片股　陸行之：換AMD救台積電

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！折合新台幣135萬　大改款預計明年見

高教史上最大規模退場！4所私立大學今熄燈　899名學生安置17校

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

國際熱門新聞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

即／00：47日本東京都規模4.7地震

奧運田徑美女怨「選手村沒窗簾」　限制級畫面隨時上演

台最強高中生紐約街頭飆超跑　警掏槍攔車

動物園男餵食剛出生寶寶　被河馬媽咬死

英跳水王子奧運奪銀　採訪中被兒丟果汁杯

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

英舞蹈班砍人釀2死9傷　泰勒絲回應了

刺殺前女友竟殺錯人！　恐怖情人捅死24歲女室友

中國夫妻在富士山開打　對話內容太勁爆

以色列稱：空襲貝魯特　炸死真主黨最高軍事指揮官

奧運真的是性愛天堂！交友軟體被灌到當機

2名中國泳將爆2022藥檢陽性　其中一人參加巴黎奧運

更多熱門

相關新聞

英跳水王子自爆送「老二襪」給拍檔　1招掌握尺寸

英跳水王子自爆送「老二襪」給拍檔　1招掌握尺寸

英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）與搭檔威廉斯（Noah Williams），今年巴黎奧運斬獲雙人10公尺跳台比賽銀牌。此前他們在YouTube頻道上開放粉絲Q&A，戴利爆料之前他送給威廉斯一個超級貼身的生日禮物─他親手織的「小鳥襪」，當粉絲問及怎麼知道對方尺寸的，他也大方回答。

王冠閎度過藥檢風波　最佳名次充滿感激

王冠閎度過藥檢風波　最佳名次充滿感激

王冠閎游出亞洲第1　賽後曝光險嗆水

王冠閎游出亞洲第1　賽後曝光險嗆水

巴黎奧運無緣決賽　王冠閎：下屆再來

巴黎奧運無緣決賽　王冠閎：下屆再來

王冠閎200蝶準決賽總排名第11

王冠閎200蝶準決賽總排名第11

關鍵字：

2024巴黎奧運2024奧運衝浪大溪地Gabriel Medina

讀者迴響

熱門新聞

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

直擊Hebe、短髮女私約外出！

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

酷的夢見面會挨批爛到不行！本人道歉

台北超商寶可夢機台大撤場

即／晶片股跌！輝達重挫5.78%　股價挑戰百元大關

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬止步32強！

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

夏克立急約女移工開房「悄悄滑進去」　抱怨黃嘉千不簽字

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

離譜誤判黃筱雯8強沒了　教練賽後發聲

王冠閎游出亞洲第1　賽後曝光險嗆水

林口蝦皮店到店蓋城池！上百箱貨淹沒門口

林郁婷奧運資格遭質疑　IOC：符合規定

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面