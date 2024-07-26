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高虹安一審重判！公衛文與夫「手牽手」走出地院：會再與律師討論

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

新竹市長高虹安涉貪，台北地院今(26日)宣布一審判決結果，認定高虹安有罪，依貪污罪判處有期徒刑7年4月，新竹市長也確定將被停職，由副市長邱臣遠代理。在結果宣判後，獲判緩刑的「公衛文」王郁文與老公手牽手走出地院，表示對於判決結果，心情上當然會受到影響，後續會再跟律師討論。

▲▼高虹安涉貪，一審重判7年4月，「公衛文」王郁文與老公牽手走出台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

▲「公衛文」王郁文與老公牽手走出台北地院；曾任高虹安國會辦公室主任、綽號「Z9」的吳達偉也站在身後。（圖／記者黃哲民攝，下同）

台北地院今宣判，高虹安涉犯貪污罪，一審重判7年4月，褫奪公權4年；此外捲入本案的3名助理也分別獲判緩刑，包括黃惠玟判處2年，緩刑5年，義務勞務240小時；陳奐宇判刑1年，緩刑3年，義務勞動100小時；王郁文判刑2年，緩刑5年，義務勞務240小時；另陳昱愷則判無罪。

針對這一結果，一路力挺高虹安、拒絕認罪的「公衛文」王郁文稍早宣判結束後與老公手牽手走出地院，面對媒體包圍，表示「當然心情上會受到影響」，畢竟一直認為「我的薪資就是拿來買辦公室同事們的一些用品，像是飲料、衛生用品、茶等等，都是我買給大家使用，沒有給高虹安私用的問題。」

王郁文指出，針對虛報加班費部分，至少法官有承認助理都有加班事實，沒有虛報，但對於這樣的結果，「會再跟律師討論。」

▲▼高虹安涉貪，一審重判7年4月，「公衛文」王郁文與老公牽手走出台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

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