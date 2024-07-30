綠營台南市長前哨戰開打　TPOC：網路聲量王定宇一支獨秀

▲民進黨台南市長潛在候選人王定宇、陳亭妃、林俊憲。（合成圖／記者林東良翻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民進黨立委陳亭妃日前成功突圍，拿下中常委挺進黨內權力核心，而有意角逐下屆台南市長的王定宇與林俊憲也順利當選，被解讀為2026台南市長前哨戰開打。TPOC台灣議題研究中心今（30）日公佈今年三人的網路聲量，王定宇的聲量一支獨秀，佔三人總聲量的74％，遠超過陳亭妃16%和林俊憲10％。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年這三人的網路聲量數據。數據顯示，王定宇憑藉網路社群操作、頻繁拍攝影片評論時事，獲得超過55.6萬則聲量，其次為陳亭妃，以11.7萬則聲量緊追其後，反觀身為賴清德嫡系的林俊憲，總聲量只有7.5萬則左右。總體而言，三人的網路聲量比例為王定宇佔74％、陳亭妃16％、林俊憲10％。

▼TPOC台灣議題研究中心分析，綠營台南市長3潛在人選聲量。（圖／翻攝自Facebook／TPOC，下同)

TPOC指出，據數據統計，三人在政論節目YouTube頻道的聲量表現有所差異，王定宇約3.9萬則，陳亭妃1.4萬則，林俊憲則不到1萬則，這透露，王定宇勤上政論節目，除了加強在電視上的曝光外，其效果也可有效轉換到網路上，同時加強了他在收看電視以及使用網路的族群間的影響力。

TPOC分析，5月中旬「國會改革」期間，王定宇和陳亭妃在議事過程都有不錯的聲量表現。其中，王定宇提出「反國會改革（國會擴權）」論述，有效將複雜的議事攻防簡化為民眾聽得懂的文字，說服支持者，單周收穫3.8萬則聲量；陳亭妃則走「武鬥」路線，一度槓上國民黨立委徐巧芯、陳玉珍，甚至於衝突過程中被國民黨立委包圍，一周內累積1.6萬則聲量；相較之下，林俊憲雖也經常透過社群平台提出論述和觀點，並獲得媒體轉載報導，但在網路聲量方面，他的單周聲量未曾破萬則，表現不如兩名對手。

TPOC透露，王定宇目前在網路爭霸賽中取得穩定領先地位，不過在賴清德嫡系子弟兵林俊憲投入戰局的狀況下，他是否會因此「知難而退」，或者再度投入初選，仍有待觀察。TPOC也說，林俊憲目前在空戰表現居於落後，但民進黨歷年初選採「電話全民調」，比的是固樁、動員組織顧電話的實力，且同時他在網路空戰方面，若能再加上賴清德、新潮流成員的派系串聯奧援，將有望形成「1+1大於2」的加乘效果。相較之下，如今已無派系可依靠、成為「孤鳥」的陳亭妃，即便在網路空戰層面取得小幅度的領先，恐怕仍須在線上、線下層面都多加把勁，才能進一步拉開與林俊憲間的差距。