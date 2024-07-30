美泳將100公尺仰式奪銅！　比賽完見「看台上1物」更嗨：是女兒

▲墨菲奪銅之後，驚喜得知小孩性別。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／Instagram@teamusa）



記者吳美依／綜合報導

美國29歲泳將墨菲（Ryan Murphy）參加巴黎奧運男子100公尺仰式比賽，並且成功贏回銅牌。不過，他在比賽結束後，看見看台上的一個標語，卻感到更加驚喜，因為那是妻子舉著標語，「萊恩，是個女孩！」

在29日的男子100公尺仰式比賽中，義大利選手塞康（Thomas Ceccon）以52秒成績奪金，中國選手徐嘉余以52秒32奪銀，墨菲則以52秒39的成績拿下銅牌，而這已經是他職涯獲得的第7面奧運獎牌。

比賽結束後，墨菲正要走回後台，卻看見妻子布莉姬（Bridget Murphy）在看台上高舉標語，上頭寫著「萊恩，是個女孩！」他立刻走上前去，興奮地擁吻老婆。

Saw @calmenswim alum @ryan_f_murphy spot his wife in the crowd after he won his bronze medal holding a “RYAN IT’S A GIRL!” gender reveal sign.



Just when you thought winning an Olympic medal couldn’t get any more memorable. pic.twitter.com/qeWKKgvuYo — Grant Marek (@Grant_Marek) July 29, 2024

美國隊官方Instagram發文祝賀，就連美國泳界傳奇「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）也在下方留言，「恭喜墨菲！」

墨菲接受《美聯社》採訪時說，「這是我第一次得知（孩子）的性別。我們倆真的都以為會是個男孩。」他也提到好友兼NFL四分衛勞倫斯（Trevor Lawrence），也正和妻子期待生下女孩，「我希望我們的女兒成為朋友。」

墨菲與布莉姬去年9月結婚，他今年2月接受《時人》採訪時，把自己的成功歸功於妻子，「她絕對是讓我對生活充滿動力的那個人。她超級樂觀，這對於我看待這項運動的態度，真的很有幫助。」