美泳將100公尺仰式奪銅！　比賽完見「看台上1物」更嗨：是女兒

▲墨菲奪銅之後,驚喜得知小孩性別。(左圖/達志影像/美聯社;右圖/Instagram@teamusa)



記者吳美依/綜合報導

美國29歲泳將墨菲(Ryan Murphy)參加巴黎奧運男子100公尺仰式比賽,並且成功贏回銅牌。不過,他在比賽結束後,看見看台上的一個標語,卻感到更加驚喜,因為那是妻子舉著標語,「萊恩,是個女孩!」

在29日的男子100公尺仰式比賽中,義大利選手塞康(Thomas Ceccon)以52秒成績奪金,中國選手徐嘉余以52秒32奪銀,墨菲則以52秒39的成績拿下銅牌,而這已經是他職涯獲得的第7面奧運獎牌。

比賽結束後,墨菲正要走回後台,卻看見妻子布莉姬(Bridget Murphy)在看台上高舉標語,上頭寫著「萊恩,是個女孩!」他立刻走上前去,興奮地擁吻老婆。

Saw @calmenswim alum @ryan_f_murphy spot his wife in the crowd after he won his bronze medal holding a “RYAN IT’S A GIRL!” gender reveal sign.



Just when you thought winning an Olympic medal couldn’t get any more memorable. pic.twitter.com/qeWKKgvuYo