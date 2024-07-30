中國體操選手「重大失誤丟金」！賽後哽咽道歉…網暴怒一排全駡他

▲蘇煒德在比賽中。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運會體操男子團體決賽29日舉行，由鄒敬園、張博恆、劉洋、肖若騰、蘇煒德組成的中國隊在最後一項之前握有3.2分的優勢。就在大家以為勝利的天平已經傾向中國隊時，因隊友賽前受傷替補的小將蘇煒德在完成單槓動作時，兩次從槓上摔下，僅拿到11.600分，出現重大失誤遭日本隊逆轉，與金牌失之交臂，美國隊獲得季軍。

蘇煒德在賽後採訪時哽咽道歉，「今天對我來說是一個特別大的教訓，非常遺憾。還有就是對不起，我的隊友大哥們非常地努力，也經歷了很多傷病，好不容易熬過來了，但是因為我今天的失誤沒有拿到金牌。」

之後，「蘇煒德賽後道歉」詞條高居新浪微博熱搜榜首位，「中國體操男團摘銀」詞條也一度排到第二位。

不過，蘇煒德的道歉並沒有獲得一些中國網友原諒。不少網友瘋狂指責，「你一個人害了大家，道歉有什麼用？」、「不接受，不理解，請你原地退役」。還有網友表示，「他不僅這次掉了兩次，他每次大賽都掉」、「想笑，誰知道蘇煒德兩年集齊：奧運2掉槓+世錦賽2掉槓+亞錦賽2掉槓」。

不過，也有網友表達了不同觀點，「別罵了！多點鼓勵吧」、「不用道歉，只要自己盡全力了就好了。下次繼續加油」。

▲男隊隊長張博恆。（圖／新華社）

體操男子團體金牌被視為體操項目中分量最重的一塊金牌。在過去五屆奧運中，日本和中國分別贏得了體操男團項目的兩屆金牌，只有上屆東京奧運的金牌是由本屆缺席的俄羅斯拿下。

據此前報導，蘇煒德此次參賽實際上是個「意外」。這位「00後」小將原是男隊替補，但因經驗豐富的主力隊員孫煒在賽前訓練時受傷，蘇煒德這才臨危受命出戰男團比賽。

不過在賽後，中國隊的選手們並沒有把失利歸咎於個人。男隊隊長張博恆就表示，「比賽失敗肯定不是因為哪個人的問題，還是因為我們在決賽中有疏忽，或者心態上沒有及時地舒緩。」

他表示，「（輸掉比賽）大家肯定情緒不太好，但是我們都很清楚，這只是第一場決賽，後面還有很多比賽等著我們，包括全能和各個單項，所以還是要及時地走出來。還是要先回去平復心情，希望大家可以及時地把狀態調整過來。」

根據巴黎奧運會的賽程安排，在之後幾天還會陸續進行多項男子體操的個人項目決賽，多位中國男子體操運動員仍將繼續征戰。此次單槓發揮失利的蘇煒德也將在8月5日出戰男子單槓決賽。在資格賽中，蘇煒德曾拿到14.400的高分。