拖板車載怪手！台88交流道推撞7車　沒申請臨時通行證...司機慘了

▲▼台88大寮交流道重大車禍 「8車追撞」1人受困車內。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄大寮區台88線往東下大寮交流道斜坡處，今（30）日08時20分發生一起重大車禍，一輛拖板車載著怪手下交流道時，疑似「煞不住」追撞前方7部大小車，造成一人受傷，而拖板車楊姓駕駛（54歲）被警方查出，根本沒申請臨時通行證，將依法開出3000到1萬8000元的罰單。

車禍發生後，消防局出動4車10人，1名36歲男子受困車內，有胸腹紅腫、肢體擦傷，所幸意識清醒，後續由救護人員處置後送醫。

初步了解，現場為54歲楊姓男子駕駛聯結車，載著一台怪車，沿台八八快速道路西往東下大寮交流道時，推撞正排隊下交流道的車輛共7台，（5台自小客、1台自小貨、1台大貨車)。

其中，35歲黃姓自小客駕駛受傷，經送醫無大礙，全部駕駛酒測值均為0，全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因有待鑑定。

警方調查後發現，拖板車載運怪手屬於裝載整體物品超長未請領臨時通行證，已違反道路交通管理處罰條例第29條1項2款，裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高，而未請領臨時通行證，或未懸掛危險標識，處汽車所有人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。