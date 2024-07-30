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南韓男團射箭3連霸　他見數據驚「9分就是失誤」：跟鬼一樣強

▲▼奧運射箭韓國男團三連霸。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧運射箭韓國男團三連霸。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

南韓射箭男子團由李雨錫、金濟德、金優鎮組成，29日在金牌戰射出57分、59分、59分高分，以總比分5：1擊退地主法國隊，完成3連霸，有網友驚呼，韓國射箭太強了，台灣怎麼比得過，「60分我都不覺得奇怪了！」貼文曝光，網友紛紛點頭，「人家靠的是實力」。

有網友在PTT發文，「X！射箭到底要怎麼贏韓國阿？」看到成績都快跪下了，「男團單局59分到底怎麼贏？今天看到60分我都不覺得奇怪了！是不是只能等他們自爆大失誤？但9分對他們來說就是大失誤欸」。

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對此，網友直呼，「贏不了，韓國射箭真的超強」、「10分以下都是送你的」、「人家韓國射箭跟日本棒球一樣是全民運動，頂尖選手不是幾個人，是一群人」、「韓國有職業射箭比賽」、「上屆東京奧運決賽，韓國不就滿靶60分嗎」、「人家有職業聯賽」、「射箭強權，真的無解」、「台灣射箭培訓學校我只知道南台科大而已，南韓一堆學校都有在培訓射箭選手」、「韓國沒射到10分內圈都是狀況不好」、「贏不了，韓國射箭是鬼」、「韓國射箭女團都十連霸了」。

韓國男團先以6：0輕取日本，再以5：1力克中國闖金牌戰，自1988年漢城奧運設立男團項目以來，韓國男團曾在2000、2004、2008年達成首次三連霸，這次則是第二次三連霸。

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