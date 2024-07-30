每屆拿10面↑金牌「讓台灣成為擊劍大國」！他曝15年養成計畫

▲「擊劍王子」陳弈通巴黎奧運止步32強。（圖／中華奧會提供）



記者施怡妏／綜合報導

睽違36年，中華代表團再次有男子擊劍選手登上奧運殿堂，有「擊劍王子」之稱的陳弈通出戰，可惜止步32強，不過仍追平我國擊劍奧運史上最佳成績，就有網友提出大膽的想法，讓台灣成為擊劍大國，在15年內達到每屆10金以上，並列出3點原因及方法，稱讚台灣很有潛力。

有網友在PTT發文，「10金計畫，從零開始成為擊劍大國」，台灣每次頂多拿1-2面金牌，總獎牌大約5面，而且也不穩，然而，他發現了一個可以讓台灣在奧運大放異彩的機會，15年內達成每屆10金以上，「從零開始成為擊劍大國」。

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他點出3原因，擊劍會發出12面金牌，數量豐厚；其次，目前並沒有一個國家能在擊劍項目上稱霸，雖然義大利和俄羅斯的表現都相當出色，但並沒有達到統治級別；最後，亞洲國家在擊劍項目上表現也不錯，代表台灣也有潛力。

他認為，台灣可以參考韓國在射箭項目上的成功經驗，1984年以前，美國在射箭項目上一直是霸主，但1988年開始，韓國突然崛起，成為了新的霸主，因為韓國政府發現了射箭的奪金潛力，並開始大量投入資源，現在韓國有51個射箭隊，射箭幾乎成為全民運動，韓國花了15年達成了統治級別。

▲陳弈通。（圖／記者李毓康攝）



他提出，如果台灣現在開始計劃性地在國小、國中、高中大量成立擊劍隊，並鼓勵企業投資，成立國家隊進行魔鬼特訓，配合媒體大力推廣擊劍，那麼10年後，台灣有可能在奧運會上稱霸擊劍項目。

他直呼，「台灣完全發展錯方向了」，像是籃球、棒球不可能贏過美國，羽毛球、桌球是中日韓重點發展的項目，硬拚下去就是偶有佳績、整體毫無勝算，但如果現在開始發展擊劍，成為世界第一的擊劍強國絕不是問題。

貼文曝光，網友卻搖頭，「不喜歡的運動，硬要發展就跟足球一樣，浪費錢，台灣就不愛踢足球啊」、「為啥一定要以拿牌來發展，本末倒置了吧」、「是為奪金而訓練？還是本身喜歡這項運動？」「要讓擊劍成為全民運動，有點天方夜譚，有些運動很難金字塔型的發展」、「你這個跟足球元年是一樣概念」、「擊劍推廣的成本太高了，成功率也很低」、「多元發展各種運動就好，拿牌不強求」、「本末倒置，幹嘛一定要拿金牌來給你爽」。