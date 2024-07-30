奧運真的是性愛天堂！選手一下機就急著約炮　交友軟體被灌到當機

▲2012倫敦奧運舉行時，選手們瘋狂使用交友APP約炮，導致Grindr當機。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

Grindr是世上最大的LGBT+約會網站。儘管這個APP已存在多年，但這款APP卻在2012年倫敦奧運會期間人氣飆升，甚至還一度導致網站崩潰當機，而這起奧運花邊今年因巴黎奧運傳出交友軟體Tinder用戶數激增、主辦方大派免費安全套，而被人舊事重提。

據《鏡報》報導，2012年，來自世界各地的奧運選手抵達倫敦不久後，Grindr的使用需求就急速激增，導致相關APP在倫敦東部的服務癱瘓。一位倫敦居民表示，「Grindr幾乎在選手們落地的一瞬間就癱瘓了。這可能是大批運動員在APP上約其他選手見面，也可能是想尋找倫敦的另一半。」

報導稱，Grindr當時顯然無法應對這突如其來的流量激增，導致團隊不得不花費24小時，才讓APP得以重新啟動並恢復正常。事後，Grindr創辦人西姆卡伊（Joel Simkhai）對此表示道歉，強調技術團隊正日以繼夜地解決問題，並稱自己也因無法使用該應用而感到沮喪。

Grindr自2009年推出以來，一直是全球最受歡迎的約會APP之一。截至目前為止，其用戶數已達1300萬。2024巴黎奧運期間，Grindr並未通報任何當機事件，因此運動員和群眾都能在比賽場地以外的地方輕鬆使用相關APP，尋找心儀對象。