健身房「1操作」她傻眼拒絕！　一票人點頭：根本屁話

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友先前就有去健身房的習慣，也上過1年份的教練課程，但後來居住地改變，她便換了一間健身房，沒想到教練在談課程時，不斷催促她先繳幾堂課的錢，還強調「這個價格只能現在決定」，讓她瞬間傻眼，於是果斷拒絕了，但也忍不住好奇「健身房玩限時行銷真的會賺更多嗎？」

女網友在PTT提到，最近想重回固定運動的習慣，所以去了家裡附近的健身房辦會員，滿驚訝一路都很順利，也滿喜歡遇到的業務，直到教練過來和她詳談，一系列的話術都令她錯愕。

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原PO接著表示，教練將繳費時間壓得很緊，於是她回應，「我想先上完幾堂贈送的課程再決定，我沒上過如何知道教練適不適合？或你讓我想一下，我晚上再過來。」

然而，對方直言，這個價格只能現在決定，她晚點來就沒有了，不然也可以先繳幾堂費用上上看。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

這番話令她難以接受，搖頭直呼「行銷策略弄到思考時間都不能給，即使不要求上過課再選方案繳清，同天繳費也不行？大眼瞪小眼幾秒後，還是果斷說不了。」

最後，原PO不禁好奇，「健身房玩限時行銷真的會賺更多嗎？對於從沒健身的小白而言，聽完有教練的優點，再聽到價差後確實可能買個幾堂；但對於有健身過的人來說，聽完應該滿容易覺得...啊算了。」

對此，鄉民紛紛回應，「現在健身房這種行銷沒屁用了吧」、「我前陣子也第一次去參觀某南部連鎖健身房，顧問帶我參觀之後跟我講會員方案，當下就要我加入，我說回家想一下，她也是說這樣優惠就沒了，為什麼要想...怕爆」、「永遠都是優惠最後一天」、「這種話術代銷仲介類很多，看多就麻痺了」、「我也是遇到這種，我說讓我回去再考慮一下，他回今天不買之後就沒了，我是直接回他沒關係啊」、「根本屁話，都2024年了還在用同樣話術」。