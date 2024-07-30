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東京「台灣美食活動」出現五星旗　網友氣憤灌爆

▲▼台灣FESTA 2024。（圖／翻攝自官網） 

▲台灣FESTA今年邁入第七屆，號稱是日本最大規模的台灣美食活動。（圖／翻攝自官網）

文／中央社

在日本，幾乎冠上「台灣」兩字，生意就興隆，台灣美食活動也多。日前在東京代代木公園舉辦的「2024台灣FESTA」被網友指出有攤位置入中國五星旗引起議論，凸顯主辦單位今後對於海報、販售品等有必要加以審核。

號稱在日本規模最大的台灣美食活動「台灣FESTA」今年是第7屆，26日到28日在東京代代木公園舉辦。有網友在社群平台表示，發現活動攤位有的海報上「台灣」的「台」字被置入中國國旗；還有網友指稱，該攤位將中國特色小吃肉夾饃稱為「台灣肉夾饃」。

對此，外交部表示，駐日本代表處為該活動的後援單位，活動過程中發現某一攤位海報設計在台灣意象圖案中置入中國國旗，明顯損及台灣主權。駐日本代表處已要求活動主辦單位進行調查、了解原委及處置方式，並將據以評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位。

「台灣FESTA」27日下午舉行開幕式前，有在日台灣原住民連合會舉辦的豐年祭，充分展現台灣多元文化。在開幕式上，駐日代表處顧問張瑞麟致詞時表示，台灣FESTA是台日文化交流重要的平台，有很多特別的企畫，透過觀光、美食、表演宣傳台灣魅力，希望到場的民眾能有新發現，留下美好回憶，支持台日友好。

開幕儀式還邀請日本熊本縣的吉祥物「熊本熊」和宮城縣的吉祥物「結丸」（Musubi maru）出席。旅居關東地區的台僑也上場拉起請日本民眾支持台灣加入世界衛生組織（WHO）的橫幅，並設攤接受連署。

近年，隨著台日關係密切，出現各種名稱的台灣美食活動，包括「台灣祭」（Taiwan Matsuri）、「台灣Festival」、「屋台灣FES」（Ya TAIWAN FES）等，主辦單位及規模不同。很多都是標榜重現「台灣夜市」，販售魯肉飯、珍珠奶茶、小籠包、蚵仔煎等。

「台灣FESTA」的會場東京代代木公園，有很多國家在此舉辦美食活動，中國也曾在此舉辦過，但湧進的人潮遠遠少於「台灣FESTA」。

「台灣FESTA」的會場可看到很多中華民國國旗。主舞台的布置也有一大面的中華民國國旗。民眾進場時就能拿到小國旗、宣傳單等，有些日本民眾喜歡拿著小國旗和紅燈籠海合照打卡。

「台灣祭」（Taiwan Matsuri）曾在東京鐵塔、晴空塔的塔下舉辦，這兩座知名地標曾為了「台灣祭」特別施以中華民國國旗色彩的光雕。許多日本地方自治體或業者力邀「台灣祭」主辦單位到該地舉辦，因為可以活絡經濟。「台灣祭」預計下個月3日至12日將在橫濱舉辦。

「台灣祭」與「台灣FESTA」的主辦單位不同，今天有些網友聽到有攤位置入中國五星旗一事，就在「台灣祭」網站留言譴責，讓「台灣祭」的主辦單位感到很困擾。

至於「台灣Festival」則是由日本的一般社團法人「愛台灣會」每年6月在東京上野公園噴水廣場旁舉辦，協辦單位有台日的廠商，公益財團法人日本台灣交流協會、東京都台東區是後援單位。

這些在日本舉辦的台灣美食活動推出的美食口味是否道地，評價不一。主辦單位有時會收到網友留言抗議，譬如「魯肉飯口味不道地」、「鹹酥雞九層塔葉僅一片」之類的負評，但有些日本民眾表示，只要能享受身在台灣夜市的氣氛即可，這些民眾通常會說：「很想去台灣觀光，吃所謂的道地台灣美食。」

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