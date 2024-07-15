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東京錦糸町車站月台「妹妹頭人偶」　眾人驚：半夜等車會嚇慘

文／中央社

日本東京JR錦糸町車站月台一幅廣告看板最近在社群媒體掀起話題。看板上印製多個留著齊瀏海的「市松人形」，甚至還有倒立造型。網友表示，可以想像半夜在這裡等待末班車會有多麼驚悚。

「市松人形」就是常見的日本人偶。在這幅比人還高的看板上，印著大大小小的日本人偶，一起直視前方，在網路上成為話題。

▲▼東京錦糸町車站。（圖／翻攝自Google Maps）

▲東京錦糸町車站。（圖／翻攝自Google Maps）

有網友說：「如果要搭末班車，看到這個會哭的」、「確實很恐怖，感覺晚上會移動」。不過，也有人認為：「確實很詭異，但還挺有趣的」、「這是某種廣告嗎」，意外達到宣傳效果。

日本富士新聞網（FNN）報導，由於看板上沒有廣告文字或公司名稱，東京都墨田區政府和製作市松人形的職人都不清楚看板設置目的。詢問後，才知道是JR東日本的千葉分公司為宣傳地方文化所設置。

JR錦糸町車站所在的墨田區曾有約200家製作市松人形的工藝店，與這種傳統技藝有著深厚淵源。

管轄車站的JR東日本公司表示，設置看板的目的「是為了宣傳當地傳統工藝市松人形的魅力」。

墨田區目前僅有的3名職人之一、在製作市松人形方面屬於大師級的藤村光環表示，他曾向墨田區和JR公司提供人偶照片，但不清楚是誰、出於什麼目的設置了看板。「廣告看板上的人偶是我製作的，不過看板不是我設計的，希望能夠好好調查一下。」

藤村表示：「如果有人注意到它們，我會很高興。我不是想要嚇唬別人才製作人偶。不管大家認為它們可愛或不可愛，如果能成為話題就好了。」

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