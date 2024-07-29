王義川瞎喊「茂林整區降雨14公尺」　凌濤諷：台灣的教育不能等

▲凌濤建議王義川該補充「維骨力」，等膝蓋強壯了，腦袋才有辦法順暢思考。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政策會執行長王義川因說出凱米颱風強降雨多達1400毫米，「這1400毫米的意思就是整個茂林全部都14公尺」，引起輿論譁然。國民黨智庫副執行長凌濤今（29日）對此嘲諷，台灣的教育不能等，14公尺大概有五層樓高，人家是才高八斗，有這種「才高五樓」的政策會執行長協助民進黨立委，台灣治水預算慘了。

身為政論節目常客的王義川，前陣子才自爆用手機訊號分析群眾運動惹出監控疑慮，近日再度語出驚人，稱高雄茂林區單日降雨量1,400毫米，就代表「整個茂林全部都14公尺」，遭網友嘲諷，「14公尺不要說高雄，台灣都變亞特蘭提斯了」、「台大土木博士雞腿換的嗎？」

凌濤也酸，此事件更能看出台灣的教育不能等，至少很多重視教育的市民絕對不接受這些脫離常識太多的內容，並舉例台灣退役陸軍少將于北辰也曾說，烏克蘭「第聶伯河」長12萬公里，然而地球赤道僅4萬公里，一發飛彈攔截率 70 ％，三發就是210％，這些言論都讓人瞠目結舌。

凌濤續指，大家都知道14公尺大概有五層樓高，但人家才高八斗，有這種「才高五樓」的政策會執行長協助民進黨立委，台灣治水預算慘了，且台大土木系的校友可能也會一人一信，寫信給民進黨主席賴清德，拜託身為執政黨的政策會執行長王義川別再亂講話了！

最後，凌濤嘲諷，網友之前稱王義川是「王膝知」，但最近王義川可能「跤頭趺（膝蓋）」沒什麼力，應該補充「維骨力」，等膝蓋強壯了，腦袋才有辦法順暢思考。

