陸船翻覆岸確定明協商　國台辦證實：晉江市紅十字會派人赴金門

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

00214金廈海域翻船事件原訂陸方於24日赴金門進行協商，因颱風行程暫緩。目前雙方將於明30日赴金門，大陸國台辦發言人陳斌華今（29）日也證實，大陸方面將由晉江市紅十字會派人，陪同家屬赴金門協商處理相關事宜。

兩岸關於0214金廈海域翻船事件協商預定於7月30日在金門舉行。根據消息指出，雙方人員29日到金門討論細節，30日正式展開協商，並簽署協商共識文件。大陸方面將派出海協會一名處長等相關人士，台灣方面成員則有陸委會、海基會及「海巡署」人員。

關於簽署文件以及協商細節等消息，陳斌華今沒有多做回應，只證實「晉江市紅十字會派人，陪同家屬赴金門協商處理相關事宜。」

該起事件拖延五個多月終於有轉機，台灣與大陸方面雙方經過15輪協商破局，原本雙方24日在金湖飯店重啟協商並簽署共識，受凱米颱風影響，雙邊宣布小三通航班停航，行程暫時取消。

據了解，陸方代表將於明30日前往金門，我方將與陸方代表簽署共識，並歸還兩名死者的遺體及漁船，由陸方船隻至金門運回，並給予兩名死者家屬各約600萬元新台幣的撫慰金。

這次陸委會官員也前往金門，是否能解讀兩岸官方初步恢復接觸溝通？上周三24日國台辦行例行記者會，發言人朱鳳蓮只表示，「談到陸委會的相關的做法，只要承認一個中國原則，回到主要『九二共識』的政治基礎，對話交往才不會存在障礙。」