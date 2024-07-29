總統府前發言人被控跟隨扈不倫　Kolas：他吃藥夢遊傳愛慕訊息

▲總統府前發言人Kolas Yotaka。（圖／Kolas Yotaka臉書）



記者陶本和／台北報導

總統府前發言人Kolas Yotaka去年（2023）被週刊大篇幅報導，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。她近日於「人間魚詩社」撰文並受訪，詳述事件經過，澄清報導與政客指控都毫無事實根據；而她跟李姓隨扈的關係，是阿美族語的「Salikaka」（如兄弟姊妹般），還透露這名隨扈長期吃藥助穩定情緒跟睡眠，容易產生夢遊伴隨脫序行為，在此情境下傳大量訊息給她，其中也脫序表達愛慕之意。

Kolas去年被爆與已婚李姓隨扈發生不倫戀，隨後遭李妻狀告求償百萬；而花蓮地院今年3月一審判Kolas應賠償75萬元。對此發展，Kolas當時不僅表達「上訴還我尊嚴」，近日更於「人間魚詩社」撰文並受訪，詳述事件經過。

Kolas撰寫題為「我的美好國家」一文中指出，她是一個已經要50歲卻仍單身、無子女的原住民女人，被大部分人塞入「不倫」框架，恰如其分。她說，週刊的消息來源是一位民進黨立委陳瑩，元配（李姓隨扈的妻子）的陳情對象，是另一位國民黨立委傅崐萁及其御用律師，最後佐以週刊不查證的報導，合作無間。

Kolas文中指出，她必須坦承，跟隨扈有如朋友的對話，期間有誇大的玩笑，也有當對方表達愛意時她的猶豫、恐懼與推託安撫，「我當時因正值競選期間，過度擔憂選情與公眾形象遭到惡意扭曲，並未向外界求助或反應，如今想來我處理這件事的做法並不值得學習」。

Kolas強調，她從未如週刊所報導，跟隨扈刻意穿情侶裝、從未帶著對方送的圍巾出國、從未下指導棋要求離婚，更從未共築愛巢，從未計算排卵期拚生子，從未指定總統府辦公室逼人離開。她說，也從未如名嘴指稱，在縣長競選期間取消拜票去開房間，「不管是週刊或政客對我所有的指控，皆毫無事實根據」。

Kolas在訪談中提及，這名隨扈因為長達5年重度失眠，到了晚上吃了抗焦慮助眠的藥，但也因為服用重度助眠藥物而產生夢遊的副作用，這時就會大量給她傳訊息。她說，通常都是安撫、回應幾句，這些與工作無關的對話她都隨手刪除，因為不想要這些無謂訊息影響到工作。

Kolas表示，她在看到週刊的文章時覺得不可思議，直到律師從法院拿到100多頁完整的Line工作對話紀錄，詳細看完後怒不可抑，那些對話就像酒醉的人的滔滔不絕，拿來與媒體馬賽克過的對話比對，再還原完整對話，其中沒有任何曖昧。

對於跟這名隨扈之間的關係，Kolas表示，隨扈的母親是長年支持民進黨的一位牧師，很早就認識她，牧師的兩個兒子都在花蓮當警官，兩名隨扈跟她之間的關係，就是阿美族語的「Salikaka」（如兄弟姐妹一般）。她說，選舉期間，那是無日無夜的團隊工作，團隊中有女性也有男性，那真的就像兄弟姐妹與家人一般的親近，「所以無論是從族人或團隊情誼，這名隨扈就是我的兄弟和團隊夥伴」。

另外，Kolas說，隨扈因為工作及婚姻關係的壓力，長時間需要吃藥幫助穩定情緒及睡眠，而這類藥物服用之後，容易產生夢遊並伴隨與現實脫序的行為（比如說不斷找人聊天），這是藥物造成的無意識病理反應，「就是在這樣的情境之下，他會傳大量的訊息給我，其中有時脫序表達愛慕之情」。

Kolas表示，「他對我而言，有如兄弟家人，你不可能因為家人生病了，而去斥責他或是要求換兄弟」。她說，有時候這名隨扈隔天來上班時，也會很不好意思地向她道歉，覺得自己的行為被藥物影響真是不應該。

另外，在週刊中也爆料提到「Lucy」的名字一事，Kolas表示，那是隨扈到了晚上，吃過醫生開給他的藥之後，要找她聊天，聊著聊著就脫序表達愛慕，「Lucy是他想像中，如果我們兩個能在一起，生出來的小孩會很優秀，就像那部法國電影中的Lucy一樣」。

Kolas強調，她並沒有跟隨扈計畫要生小孩，也沒有在算生理期。她說，對話中提到生理期，那是白天時，聽到她跟女助理的對話內容，競選期間是十分緊密的團隊，聽到這些對話並不意外。

Kolas在訪談中表示，她「沒有接受」隨扈的表達，這個隨扈是知道的，事情發生後也十分難過且自責，隨扈覺得是因為藥物反應的緣故，帶來這麼大的傷害。

至於花蓮地方法院的判決，認為有侵害配偶權，判賠75萬元；而國民黨前立委游毓蘭也依據報導告發她對隨扈「權勢性交」，花蓮地檢判決不起訴。Kolas表示，這不是審判，這是「輪暴」，整起事件已經不再以法論法，也不看證據，而是把價值、道德、政治炒成一鍋名叫「公道」的菜，她吃起來難吃，別人吃起來倒是津津有味。

Kolas表示，她會告好告滿，並上訴到最後，這整起事件影響她、她的家人、她的族人甚巨，「我的官司是為我身邊的親人與家人與支持者而打，我當然不會放棄，會繼續走下去」。