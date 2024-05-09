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賴清德內定總統府發言人曝光！前女主播出任　1男1女平均不到40歲

【獨家】賴清德內定總統府發言人曝光　1男1女平均不到40歲

圖文／鏡週刊

總統當選人賴清德520就職在即，新政府相關人事案陸續敲定。本刊掌握，賴清德的總統府發言人內定由現任民進黨國際部主任李問，以及賴清德總統競選團隊發言人郭雅慧出任，2人平均年齡不到40歲。

35歲的李問曾任台北時報記者，曾在民進黨國際部擔任政策幕僚，後曾在國家安全會議、兩岸交流遠景基金會等智庫機構服務。

5年前，李問赴馬祖落地生根，馬祖成為他的第2故鄉，2020年他代表民進黨參選連江縣立委，成為民進黨自2008年以來首次於連江縣提名的立委候選人，雖然未當選，他同年創立民進黨連江縣黨部並擔任第一屆主委，2022年，更成為民進黨創黨以來首度提名的連江縣縣長候選人，今年他二度再戰連江縣立委，直至賴清德當選後，今年2月，他獲延攬至黨部國際部擔任主任並兼黨發言人至今。

44歲的郭雅慧則曾任《三立新聞》主播、節目製作人兼主持人，擁有20年媒體經驗，賴清德這次競選總統期間，她獲延攬擔任競選團隊的發言人，並將擔任賴清德520國宴的主持人之一。


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