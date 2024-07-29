善心翁衝銀行匯錢助「戰地醫生」　內湖警銀半年保民眾5500萬

▲北市內湖區林姓老翁遭假冒烏克蘭戰地醫生騙，警與行員聯手成功阻詐。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

內湖分局與轄區內金融機構緊密合作，今年以來成功攔阻超過40起詐騙案件，累計避免損失新台幣5,500餘萬元。近日，有名林姓男子赴銀行試圖匯款給一位透過通訊軟體認識的烏克蘭博士，該博士聲稱只要收到匯款，就能脫離戰區，林男原本希望幫助對方，所幸在警方及時發現這是常見的假冒戰地醫生詐騙手法，讓他保住10萬元台幣。

日前港墘派出所副所長廖文可、警員藍鈞柔及實習生張庭禎擔服巡邏勤務時，接獲轄內上海商業儲蓄銀行通報有一男子欲向不明帳戶匯款，員警迅速趕往了解狀況。

▲（左起）港墘派出所副所長廖文可、警員藍鈞柔及實習生張庭禎成功阻詐。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經了解，林男表示匯款對象是一位透過通訊軟體所認識的烏克蘭博士，對方稱待收到匯款後便可脫離戰區，員警查看雙方聊天紀錄發現，告訴林男該手法為常見假冒戰地醫生類型詐騙；林男起初還對自己善舉深信不疑，就在聽完員警分享了一些詐騙案例和手法後，他才打消了匯款念頭，並表示不再誤信此類訊息。

內湖分局呼籲民眾，投資理財時必須找具規模可信賴的投資公司或經理人，不要誤信來源不明的簡訊或不明人士的內線消息，以免詐欺集團趁隙而入騙取錢財。若民眾遇到疑似詐騙情事，可以撥打165反詐騙諮詢專線電話求證，以提高防詐騙的共識與警覺。