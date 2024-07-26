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大陸 大陸焦點 特派現場

便利境外人員住宿　大陸禁地方及平台限制接待外國人

▲▼ 飯店,酒店,玻璃杯,瓶裝水。（圖／CFP）

▲陸禁地方及平台限制接待外國人。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

隨着大陸對多國遊客來中免簽政策的實施，「境外旅客入住酒店不便利」的問題再度引發關注。大陸商務部等7部門25日聯合印發《關於服務高水平對外開放 便利境外人員住宿若干措施的通知》，要求地方相關部門、網路平台不應以「資質要求」等作為門檻，限制旅宿業者接待外國人等境外人員住宿，業者也不能違規發布不接待境外人員的訊息。

今年以來，大陸發布各項政策鼓勵外國人來中經商、旅遊，比如推出了一系列單方面入境免簽政策。但外國人落地中國後，一度面臨支付、住宿、景區預訂等方面的挑戰。其中在住宿方面，涉外酒店接待資質問題一度導致部分酒店不接待外國客人。

本次發布的《通知》圍繞依法合規經營、提升接待能力、加強行業自律、發揮平台作用、改善登記管理、暢通服務渠道、提升支付便利度、營造友好氛圍等八個方面，推動進一步便利境外人員在國內住宿。

《通知》要求，地方相關部門、網路平台不應以資質要求等為門檻限制住宿業經營者接待境外人員住宿，網路運營平台、住宿業經營者不應違規對外發布不接待境外人員住宿的有關訊息﹔支持住宿業經營者開展培訓提升服務能力，強化行業自律。進一步改善住宿業經營者對境外人員住宿登記的管理服務工作，簡化資料採集項目；完善境外人員溝通服務渠道，持續推動提升住宿領域支付便利度，營造良好涉外服務環境。

據《界面新聞》報導，「涉外酒店」的規定最早源於1988年9月頒布的《中華人民共和國評定旅遊（涉外）飯店星級的規定》。其中提到，所有新建飯店必須得到飯店星級評定機構給予的預備星級和旅遊（涉外）營業許可證，方能進行旅遊（涉外）營業。2003後北京、天津和河南陸續取消旅館業涉外住宿的審批限制。

雖然目前飯店要接待外賓沒有星級和規模等方面的限制，但還是需要向當地公安機關申請相關資質、報送登記資料。《中華人民共和國出境入境管理法》第三十九條規定，「外國人在中國境內旅館住宿的，旅館應當按照旅館業治安管理的有關規定為其辦理住宿登記，並向所在地公安機關報送外國人住宿登記信息。」

有些飯店因成本考量或不常接待外籍客人，不願意主動申請涉外經營資質。這一現象在經濟型酒店、中小城市裡表現較為明顯。部分飯店之所以不申請涉外資質、拒絕接待外國人入住，主因則是覺得操作登記麻煩、繁瑣，害怕承擔風險。

有來自深圳的酒店行業工作人員透露，酒店接待外賓時，登記資訊比較嚴格。要將姓名、國籍、出生年月日、護照類別、簽證類別、有效期、入境日期、護照號碼等資訊都登記在酒店PSB系統裡，「一旦登記錯了，輕的罰款處理、重的會讓酒店停業整頓。」

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