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淹水路騎到一半熄火「電動車卻輕鬆騎過」！過來人點頭：真的不怕

▲▼高雄泡水里。（圖／翻攝自Threads／runthisway_flim）

▲汽車泡在水裡。（圖／網友授權提供）

記者施怡妏／綜合報導

「凱米」颱風挾帶驚人雨量，中南部災情慘重，路上多處淹水，騎士冒險涉水車子，就有網友發現，機車騎在積水的路道，車子會自動熄火，只好下車用牽的，反之電動車則不受到影響，輕輕鬆鬆騎過，電動車沒有排氣管，電池馬達又防水，笑喊容易淹水的地區應該要大力推廣。

有網友在Dcard發文，「每年颱風淹水是不是只能靠電動車了」，從網友分享的淹水影片中看到，騎電動車的人，在淹水的路面完全不受影響，依然穩穩地騎過，反之騎一般燃油車的騎士，不僅要慢慢騎，如果自動熄火，就只能下車用牽的。

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原PO表示，「每次一有颱風淹水，就會看到電動車暢行無阻當水上歐兜邁在騎，每看一次還是覺得很屌，是說電車沒有排氣管，電池馬達又防水，是不是以後容易淹水的地區就應該大量推廣電動車」。

貼文曝光，眾人紛紛表示，「還是安全第一，真的可以這樣，朋友之前測試過」、「這正常啦，之前颱風天淹水都有人在騎」、「淹水騎電車出門已經變成唯一樂趣了」、「這真的是電車才可以這樣了」、「每次淹水趕上班機車熄火真的是蠻賭爛的」、「勇者，真的是每次看到都覺得很像水上摩托車」。

▲路面淹水民眾冒險涉水上班。（圖／賴清美提供）

▲彰化路面淹水，民眾冒險涉水上班。（圖／議員賴清美提供）

至於電動車或電動機車真的完全不怕泡水嗎？中國大陸特斯拉客服團隊曾表示，「特斯拉電池有嚴格的防水等級，可以在雨天出行，但建議涉水高度不要超過輪胎的一半，並緩慢通行」；特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也曾提及此事，並指出「Model S可以像船一樣在水上漂一段時間，同時透過車輪前進，只是我們絕對不建議這樣做。」

另外，Gogoro擁有出色的IPX7的防水標準，能夠在最深1公尺的水中泡水30分鐘，但後續可能發生其他零件損壞，建議避免比較好。

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