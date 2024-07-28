淡水公司田溪變「泡泡河」來源找到了！大型社區排放　最高罰300萬

▲公司田溪出現泡泡污水。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

新北市淡水區公司田溪26日下午遭民眾反映有泡泡污水排放，環保局即刻掌握排放源，確認泡泡來源為上游海洋都心三期社區，該社區因消防管線故障致泡泡污水流入公司田溪，稽查人員當場依違反水污染防治法第30條規定告發，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

環保局說明，本案泡泡污水自來源行經地下雨水下水道1公里後才排放至公司田溪，之所以能迅速鎖定1公里外的排放對象，係因18日亦曾出現泡泡污水，稽查人員已收悉公司田溪與雨水下水道管線流向，亦結合淡水區公所、水利局之專業，協助進行下水道開蓋、管路確認鎖定海洋都心社區大樓，另與消防局聯合進場確認消防設備疑因墊片破損導致消防泡沫流入污水處理設備，為避免污染河川，現場即責成管委會妥善處理，並將其列入加強巡查之對象。

本次泡泡污水再現前，環保局即已鎖定可疑污染源，故於昨日河川水質監視設備發現有泡泡水及民眾通報時，泡泡污水雖已沿雨水下水道流至公司田溪，但稽查員即至上游以開蓋投放示蹤劑方式確認來源為海洋都心三期社區，稽查人員當場依法告發，並命社區限期改善。

環保局強調，針對公司田溪頻繁出現廢水案件，除調派人力加強稽查外，並已於該河段增設監視器監控，掌握污染現況，倘有發現污染環境之情事，必將嚴格處分，絕不寬貸。也呼籲市民，若有發現污染情形，請立即播打1999市民服務專線向本局通報、提供線索，共同保護我們的生活環境品質。