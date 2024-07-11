淡水女陷「愛情詐騙」遭詐30萬 　一再暈船慘淪提款車手被捕

▲▼ 淡水婦人陷「愛情詐騙」被詐騙集團騙30萬。（圖／記者戴上容翻攝）



記者戴上容／新北報導



新北市淡水發生愛情詐騙案！一名50多歲的汪姓婦人，在交友軟體上遇上「愛情詐騙」，竟然在短短數月內，不僅被騙走了30萬元積蓄，還成為詐騙集團的「提款車手」。汪婦在提領20萬元贓款時，因帳戶被警示圈存，警方迅速到場將其逮捕。訊後依詐欺和洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。



據悉，這名住在淡水從事服務業的汪姓婦人，今年5月間在交友軟體上認識了一名自稱是外籍工程師的「HUFF」。這名詐騙高手用甜言蜜語將汪婦迷得神魂顛倒，瞬間墜入愛河，汪婦被騙走了30萬元積蓄，對方得手後隨即消失無蹤。



正當汪婦心碎不已時，「HUFF」又奇蹟般地出現，繼續用話術讓汪婦暈船，謊稱要償還部分欠款，成功取得汪婦的銀行帳戶。詐騙集團隨後利用她的帳戶將贓款匯入，讓她不知不覺成為犯罪的一環。



幸好，汪婦最終察覺異樣，機警地前往警局報案並警示帳戶。然而，上週五（5日）下午2時許，當她在淡水中山北路二段一間銀行準備提領這筆20萬元贓款時，因帳戶已被警示圈存，警方立刻趕到現場，雖然對她的處境感到唏噓，但只能將他依法逮捕，並依詐欺和洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。