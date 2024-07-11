　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淡水女陷「愛情詐騙」遭詐30萬 　一再暈船慘淪提款車手被捕

▲▼ 淡水婦人陷「愛情詐騙」被詐騙集團騙30萬。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水婦人陷「愛情詐騙」被詐騙集團騙30萬。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水發生愛情詐騙案！一名50多歲的汪姓婦人，在交友軟體上遇上「愛情詐騙」，竟然在短短數月內，不僅被騙走了30萬元積蓄，還成為詐騙集團的「提款車手」。汪婦在提領20萬元贓款時，因帳戶被警示圈存，警方迅速到場將其逮捕。訊後依詐欺和洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據悉，這名住在淡水從事服務業的汪姓婦人，今年5月間在交友軟體上認識了一名自稱是外籍工程師的「HUFF」。這名詐騙高手用甜言蜜語將汪婦迷得神魂顛倒，瞬間墜入愛河，汪婦被騙走了30萬元積蓄，對方得手後隨即消失無蹤。

正當汪婦心碎不已時，「HUFF」又奇蹟般地出現，繼續用話術讓汪婦暈船，謊稱要償還部分欠款，成功取得汪婦的銀行帳戶。詐騙集團隨後利用她的帳戶將贓款匯入，讓她不知不覺成為犯罪的一環。

幸好，汪婦最終察覺異樣，機警地前往警局報案並警示帳戶。然而，上週五（5日）下午2時許，當她在淡水中山北路二段一間銀行準備提領這筆20萬元贓款時，因帳戶已被警示圈存，警方立刻趕到現場，雖然對她的處境感到唏噓，但只能將他依法逮捕，並依詐欺和洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 淡水婦人陷「愛情詐騙」被詐騙集團騙30萬。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
大逆轉！「送肉粽3小時」被罵爆　改1hr結束
快訊／雨來了！　10縣市大雨特報
槍殺林士傑主嫌傳躲「高雄半套店」！警方回應了
30人酒駕姓名、照片公布！　他3次拒測罰54萬
林靖恩偷吃外送餐被抓　李坤城兒18字發聲
修法延役也沒用！　行政院：核三廠1號機「727如期除役」
快訊／鄭文燦神情凝重！　提前16分鐘現身
LIVE／提早16分鐘！　鄭文燦現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南新營工廠火警「空中管線燒成火龍」　黑煙狂冒畫面曝

基隆七堵火燒車！聯結車停路邊突竄火舌全面燃燒　警消急灌救

快訊／高雄路口火警狂竄煙！8機車+1轎車陷火海　燒剩骨架

大逆轉！花壇今晚「送肉粽3小時」被罵爆　延後1.5h烏溪送煞出海　

向2孩道歉後「夫妻喝可樂」雙亡！社會局曝：媽媽約好救助卻失聯

傳槍殺林士傑主嫌逃亡3天…疑躲「高雄某半套店」！警方回應了

23歲實習生洪萱馨埋伏超商　助中警破獲「猜猜我是誰」詐騙　

新店驚悚車禍畫面曝！轎車猛撞聯結車變廢鐵　駕駛奇蹟輕傷

30人酒駕姓名、照片公布！　他3次拒測罰54萬

快訊／鄭文燦二進二出！今「3度召開」聲押庭　提前16分鐘現身

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

快訊／台南新營工廠火警「空中管線燒成火龍」　黑煙狂冒畫面曝

基隆七堵火燒車！聯結車停路邊突竄火舌全面燃燒　警消急灌救

快訊／高雄路口火警狂竄煙！8機車+1轎車陷火海　燒剩骨架

大逆轉！花壇今晚「送肉粽3小時」被罵爆　延後1.5h烏溪送煞出海　

向2孩道歉後「夫妻喝可樂」雙亡！社會局曝：媽媽約好救助卻失聯

傳槍殺林士傑主嫌逃亡3天…疑躲「高雄某半套店」！警方回應了

23歲實習生洪萱馨埋伏超商　助中警破獲「猜猜我是誰」詐騙　

新店驚悚車禍畫面曝！轎車猛撞聯結車變廢鐵　駕駛奇蹟輕傷

30人酒駕姓名、照片公布！　他3次拒測罰54萬

快訊／鄭文燦二進二出！今「3度召開」聲押庭　提前16分鐘現身

快訊／台南新營工廠火警「空中管線燒成火龍」　黑煙狂冒畫面曝

基隆七堵火燒車！聯結車停路邊突竄火舌全面燃燒　警消急灌救

全美最年輕鎮長只有21歲　兼顧學業接棒父親從政

快訊／高雄路口火警狂竄煙！8機車+1轎車陷火海　燒剩骨架

大逆轉！花壇今晚「送肉粽3小時」被罵爆　延後1.5h烏溪送煞出海　

泰山下水道出現麝香豬屍體「疑被棄置」　棄屍最高可罰100萬元

BBC評論員妻女3人「在家遭十字弓射殺」　凶手竟是小女兒前男友

快訊／10縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛　最新警戒區域曝

《煙雨江湖》三週年史詩聯動天之痕　童年遺憾「于小雪」現蹤跡

Swatch父親節錶Q爆　《辛普森家庭》老爸披No.1綬帶當主角

社會熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

萬元單車被偷了！輪胎有綁AirTag秒追竊嫌

威震集團董座中槍　前女友是「殯葬業蔡依林」

超美變性人來台下海　這價碼讓老司機噴鼻血

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

4彈命中吳明達2人雙手雙腳　槍手要孕妻幫找律師

獨／威震董座被槍擊　躺病床3警戒護畫面曝光

更多熱門

相關新聞

司機酒駕自撞翻車　警救出他驚見K他命

司機酒駕自撞翻車　警救出他驚見K他命

新北市一名司機半夜酒駕開著貨車，行駛在淡水區淡金路上，不慎自撞分隔島後翻覆，強大撞擊力造成車頭幾乎全毀，車內物品散落一地，剛好執勤員警在對面超商，聽到撞車巨響，立即衝到現場查看，並將全身挫傷的司機拉出車外，隨即聞到酒味，經酒測值0.35mg/L，更在現場發現一包毒K他命及K盤，偵訊後依毒品罪及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

淡水捷運站「老漢推車」　狂浪情侶身分曝

淡水捷運站「老漢推車」　狂浪情侶身分曝

新北首購族搶新青安宅　1區熱門路段霸榜一半

新北首購族搶新青安宅　1區熱門路段霸榜一半

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

淡水市場Gucci服飾下殺1折　全是假的

淡水市場Gucci服飾下殺1折　全是假的

關鍵字：

暈船被捕淡水

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

即／菲律賓發生「規模7.1地震」

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面